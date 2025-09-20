Logo

У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда

20.09.2025

14:16

Коментари:

0
У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда
Фото: Pixabay

Србија има више од 1,1 милион кошница, а прошле године је произведено скоро 15.000 тона меда, изјавио је данас државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Владан Виријевић.

Он је на отварању Осмог пчеларског сајма југоисточног Балкана "Отворени Балкан" у Врању истакао да мед није само вриједан извозни производ, већ и гарант приноса у воћарству и ратарству, јер пчеле опрашивањем директно доприносе већој продуктивности, објављено је на официјелном сајту Врања.

"Што се тиче Врања, буџетска издвајања за пољопривреду у овој општини нагло су расла, са 33 милиона динара у 2021. години, на више од 552 милиона динара у 2024. години", рекао је он.

Повреда Богдановић

Кошарка

Богдановић се вратио тренинзима

Замјеник градоначелника Врања Милан Илић је истакао задовољство што ова манифестација из године у годину окупља све већи број излагача и посјетилаца из различитих крајева.

Према његовим ријечима сајам је прилика за размену искустава, промоцију производа, али и подсјетник колико је пчеларство важно за развој заједнице.

"И ове године, сајам има међународни карактер, са комплексним продајним, изложбеним, образовним, промотивним, привредним и туристичким садржајем. Радује ме чињеница да имамо 50 излагача, који су дошли из Македоније, Албаније, Грчке, Бугарске, Турске, Црне Горе, али и из свих крајева Србије", рекао је он.

На отварању сајма је говорио и предсједник Савеза пчеларске организације Србије Родољуб Живадиновић, који је нагласио да данашњи сајам представља благо југоисточне Европе и додао да се нада још већем броју посјетилаца наредне године.

радник-грађевина

Друштво

Министарство упозорава: Казне за грађење без дозвола до 30.000 марака

Сајам је изложбеног и продајног карактера, а има и образовни дио, пошто укључује и стручна предавања из области пчеларства.

Сајам организују Савез пчеларских организација Србије и Град Врање у сарадњи са Савезом пчеларских удружења Сјеверне Македоније, Савезом удружења пчелара Републике Српске, Националном федерацијом пчелара Албаније уз подршку Друштва пчелара "Матица" Врање, преноси Тањуг.

Подијели:

Тагови:

proizvodnja

med

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због бомбе евакуисане хиљаде људи

Свијет

Због бомбе евакуисане хиљаде људи

1 ч

0
Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала

Кошарка

Богдановић се вратио тренинзима

1 ч

0
Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

1 ч

0
Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

Србија

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

1 ч

0

Више из рубрике

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

Србија

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

1 ч

0
На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

Србија

На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

2 ч

0
''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

Србија

''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

2 ч

0
Гарда извела егзирцир, Кобре приказ обезбјеђења личности

Србија

Гарда извела егзирцир, Кобре приказ обезбјеђења личности

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner