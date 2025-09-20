У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда

20.09.2025
Србија има више од 1,1 милион кошница, а прошле године је произведено скоро 15.000 тона меда, изјавио је данас државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Владан Виријевић.
Он је на отварању Осмог пчеларског сајма југоисточног Балкана "Отворени Балкан" у Врању истакао да мед није само вриједан извозни производ, већ и гарант приноса у воћарству и ратарству, јер пчеле опрашивањем директно доприносе већој продуктивности, објављено је на официјелном сајту Врања.
"Што се тиче Врања, буџетска издвајања за пољопривреду у овој општини нагло су расла, са 33 милиона динара у 2021. години, на више од 552 милиона динара у 2024. години", рекао је он.
Замјеник градоначелника Врања Милан Илић је истакао задовољство што ова манифестација из године у годину окупља све већи број излагача и посјетилаца из различитих крајева.
Према његовим ријечима сајам је прилика за размену искустава, промоцију производа, али и подсјетник колико је пчеларство важно за развој заједнице.
"И ове године, сајам има међународни карактер, са комплексним продајним, изложбеним, образовним, промотивним, привредним и туристичким садржајем. Радује ме чињеница да имамо 50 излагача, који су дошли из Македоније, Албаније, Грчке, Бугарске, Турске, Црне Горе, али и из свих крајева Србије", рекао је он.
На отварању сајма је говорио и предсједник Савеза пчеларске организације Србије Родољуб Живадиновић, који је нагласио да данашњи сајам представља благо југоисточне Европе и додао да се нада још већем броју посјетилаца наредне године.
Сајам је изложбеног и продајног карактера, а има и образовни дио, пошто укључује и стручна предавања из области пчеларства.
Сајам организују Савез пчеларских организација Србије и Град Врање у сарадњи са Савезом пчеларских удружења Сјеверне Македоније, Савезом удружења пчелара Републике Српске, Националном федерацијом пчелара Албаније уз подршку Друштва пчелара "Матица" Врање, преноси Тањуг.
