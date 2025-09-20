Logo

Због бомбе евакуисане хиљаде људи

Извор:

СРНА

20.09.2025

14:14

Коментари:

0
Због бомбе евакуисане хиљаде људи
Фото: Танјуг/АП

Хиљаде људи евакуисане су из својих домова у Хонг Конгу како би стручњаци могли да деактивирају велику бомбу америчке производње заосталу из Другог свјетског рата, која је откривена на градилишту.

Полиција је саопштила да је бомба била дугачка 1,5 метара и тешка око 450 килограма.

Бомбу су открили грађевински радници у Квори Беју, ужурбаном стамбеном и пословном округу на западној страни острва Хонг Конг.

Шеф локалне полиције Енди Чан Тин-Чу рекао је да је због изузетно високих ризика повезаних са деактивацијом бомбе приближно 1.900 домаћинстава са 6.000 особа позвано на брзу евакуацију.

Policija

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Операција деактивирања бомбе почела је касно синоћ и трајала је до данас око 11.30 часова, а повријеђених није било.

Бомбе преостале из Другог свјетског рата повремено се откривају у Хонг Конгу, наводи АП.

Град су током рата окупирале јапанске снаге, када је постао база за јапанску војску и бродарство.

Сједињене Државе, са другим савезничким снагама, гађале су Хонг Конг у ваздушним нападима како би пореметиле јапанске линије снабдијевања и инфраструктуру.

Подијели:

Тагови:

Бомба

Hong Kong

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

1 ч

0
Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

Свијет

Нови детаљи злочина у Бечу: Прије убиства, свађали су се око алиментације

2 ч

0
Пријатељица открила детаље језивог убиства: ''Пријављивала га је за насиље у породици''

Свијет

Пријатељица открила детаље језивог убиства: ''Пријављивала га је за насиље у породици''

3 ч

0
Руска војска потврдила: Ослобођено!

Свијет

Руска војска потврдила: Ослобођено!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner