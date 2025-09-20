Због бомбе евакуисане хиљаде људи

Извор:
СРНА
20.09.2025
14:14
Хиљаде људи евакуисане су из својих домова у Хонг Конгу како би стручњаци могли да деактивирају велику бомбу америчке производње заосталу из Другог свјетског рата, која је откривена на градилишту.
Полиција је саопштила да је бомба била дугачка 1,5 метара и тешка око 450 килограма.
Бомбу су открили грађевински радници у Квори Беју, ужурбаном стамбеном и пословном округу на западној страни острва Хонг Конг.
Шеф локалне полиције Енди Чан Тин-Чу рекао је да је због изузетно високих ризика повезаних са деактивацијом бомбе приближно 1.900 домаћинстава са 6.000 особа позвано на брзу евакуацију.
Операција деактивирања бомбе почела је касно синоћ и трајала је до данас око 11.30 часова, а повријеђених није било.
Бомбе преостале из Другог свјетског рата повремено се откривају у Хонг Конгу, наводи АП.
Град су током рата окупирале јапанске снаге, када је постао база за јапанску војску и бродарство.
Сједињене Државе, са другим савезничким снагама, гађале су Хонг Конг у ваздушним нападима како би пореметиле јапанске линије снабдијевања и инфраструктуру.
