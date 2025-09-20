У сусрет сезони гријања: Ево како ћете препознати квалитетан пелет

20.09.2025
Цијене пелета у сред гријне сезоне могу бити нешто више, тако да је препорука да треба да се снабдијете раније у току године.
А многи који користе ову врсту огрјева се питају како да при куповини препознате квалитетан пелет?
Наиме, први пелет може садржати разне примјесе и ако није довољно чист или ако је направљен од лоших сировина може за собом остављати више гарежи и нечистоћа које се таложе у горионику. Тиме се котао или пећ на пелет могу оштетити и јављаће се потреба за чешћим сервисирањем и чишћењем. Самим тим, ако сте можда уштедјели купујући пелет лошијег квалитета и састава, то ће вас касније скупље коштати.
Идеална влажност пелета је мања од 10%. Овако низак ниво процента влаге гарантује бољу топлотну вриједност и ефикасније сагоријевање.
Насупрот томе, пелет са већим процентом влаге има мању калоријску вриједност јер дио масе одлази на воду која се у њему налази.
Енергетска и калоријска вриједност значе исто, а ако поредимо бољи и лошији пелет, за стварање исте количине топлоте потрошићете мање оног који је квалитетнији. Самим тим, ако и даље мислите да сте уштедјели новац купивши јефтинији пелет слабије калоријске вриједности, у заблуди сте јер ће потрошња бити већа.
Никада немојте куповати пелет из необиљежених врећа, тј. онај који нема декларацију и ознаку сертификата.
Ипак, поред паковања, посматрајте и сам изглед пелета како бисте процијенили да ли је квалитетан. Пелет треба да буде хомоген и са уједначеном бојом. На њему не смију да се виде трагови нечистоћа и примјеса. На примјер, не би требало да се види пијесак, земља, кора дрвета и друго.
Завирите и на дно вреће у којој је спакован пелет. Ако ту има превише прашине то може указивати да је пелет дуго стајао или да није обрађиван с пуно пажње.
Наравно, мања количина прашине је прихватљива и очекивана, преноси Н1.
