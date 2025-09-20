Logo

У сусрет сезони гријања: Ево како ћете препознати квалитетан пелет

20.09.2025

09:56

Коментари:

0
Na fotografiji je prikazan pelet
Фото: Curtis Wong / Pexels

Цијене пелета у сред гријне сезоне могу бити нешто више, тако да је препорука да треба да се снабдијете раније у току године.

А многи који користе ову врсту огрјева се питају како да при куповини препознате квалитетан пелет?

Наиме, први пелет може садржати разне примјесе и ако није довољно чист или ако је направљен од лоших сировина може за собом остављати више гарежи и нечистоћа које се таложе у горионику. Тиме се котао или пећ на пелет могу оштетити и јављаће се потреба за чешћим сервисирањем и чишћењем. Самим тим, ако сте можда уштедјели купујући пелет лошијег квалитета и састава, то ће вас касније скупље коштати.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још једна трагедија на путевима у БиХ

Зашто је важно да је пелет сувљи, тј. да је проценат влаге мањи?

Идеална влажност пелета је мања од 10%. Овако низак ниво процента влаге гарантује бољу топлотну вриједност и ефикасније сагоријевање.

Насупрот томе, пелет са већим процентом влаге има мању калоријску вриједност јер дио масе одлази на воду која се у њему налази.

Енергетска и калоријска вриједност значе исто, а ако поредимо бољи и лошији пелет, за стварање исте количине топлоте потрошићете мање оног који је квалитетнији. Самим тим, ако и даље мислите да сте уштедјели новац купивши јефтинији пелет слабије калоријске вриједности, у заблуди сте јер ће потрошња бити већа.

Никада немојте куповати пелет из необиљежених врећа, тј. онај који нема декларацију и ознаку сертификата.

bijela kuca

Свијет

Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

Ипак, поред паковања, посматрајте и сам изглед пелета како бисте процијенили да ли је квалитетан. Пелет треба да буде хомоген и са уједначеном бојом. На њему не смију да се виде трагови нечистоћа и примјеса. На примјер, не би требало да се види пијесак, земља, кора дрвета и друго.

Завирите и на дно вреће у којој је спакован пелет. Ако ту има превише прашине то може указивати да је пелет дуго стајао или да није обрађиван с пуно пажње.

Наравно, мања количина прашине је прихватљива и очекивана, преноси Н1.

Подијели:

Тагови:

pelet

grejna sezona

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Бања Лука

Обустава саобраћаја у Бањалуци

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Још једна трагедија на путевима у БиХ

1 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

1 ч

0
Викенд који слиједи имаће дуготрајне посљедице на 4 хороскопска знака

Занимљивости

Викенд који слиједи имаће дуготрајне посљедице на 4 хороскопска знака

1 ч

0

Више из рубрике

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

2 ч

0
Сутра Мала Госпојина: Славимо празник рођења Пресвете Богородице

Друштво

Сутра Мала Госпојина: Славимо празник рођења Пресвете Богородице

2 ч

0
Српска богатија за 20 беба

Друштво

Српска богатија за 20 беба

2 ч

0
Данас обиљежавамо Светог мученика Созонта: Вјерује се да ова молитва тјера све лоше из куће

Друштво

Данас обиљежавамо Светог мученика Созонта: Вјерује се да ова молитва тјера све лоше из куће

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

05

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

11

00

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

10

56

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

10

44

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

10

40

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner