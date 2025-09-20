Викенд који слиједи имаће дуготрајне посљедице на 4 хороскопска знака

Извор:
Телеграф
20.09.2025
09:24
Током викенда 20. и 21. септембра 2025. године, небо доноси моћне промјене захваљујући дјелимичном помрачењу Сунца у знаку Дјевице.
Ова астролошка појава уноси енергију новог почетка, али са нагласком на здрав живот, рутину, организацију и физичку добробит.
Истовремено, ово је други млад Мјесец у Дјевици ове године, што додатно појачава импулс за промјене које могу имати дуготрајан ефекат - чак и наредних шест мјесеци.
Овај викенд посебно ће и најјаче утицати на четири хороскопска знака.
Кључни астролошки аспекти:
Помрачење Сунца у Дјевици – 21. септембар: Овај аспект доноси прилику за постављање нових навика и доношење важних одлука, посебно када су у питању здравље, свакодневна рутина и радне обавезе.
Други млад Мјесец у Дјевици: Ријетка прилика да се двоструко "ресетујете" и оснажите оно што желите да изградите од нуле – било у тијелу, уму или односима.
Фокус: Нови почеци и физичка кондиција
Савјет: Искористите појачану енергију да направите мале промјене у свакодневици – уведите више кретања, краће вјежбе или шетње током дана. Бићете ментално бистрији и физички снажнији.
Фокус: Уживање и сензуалност
Савјет: Вријеме је да се препустите стварима које буде чула – кување, умјетност, музика или боравак у природи. Такве активности могу пробудити креативност, али и отворити врата за нове романтичне сусрете.
Фокус: Нови односи и партнерства
Савјет: Будите отворени за нова познанства – било да је ријеч о љубави, послу или пријатељству. Осмијех непознатој особи може покренути ланац занимљивих догађаја. Ако нисте спремни за романтику, размислите о групним активностима или апликацијама за упознавање.
Фокус: Осјетљивост у односима
Савјет: Приступите везама са више разумијевања и стрпљења. Умјесто да форсирате свој став, дозволите стварима да се природно развијају. Сарадња и емпатија биће кључ за хармонију, преноси Телеграф.
