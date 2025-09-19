Logo

Викенд који слиједи имаће дуготрајне посљедице на 4 хороскопска знака

19.09.2025

21:56

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Током викенда 20. и 21. септембра 2025. године, небо доноси моћне промjене захваљујући дjелимичном помрачењу Сунца у знаку Дjевице. Ова астролошка појава уноси енергију новог почетка, али са нагласком на здрав живот, рутину, организацију и физичку добробит.

Истовремено, ово је други млад Мjесец у Девици ове године, што додатно појачава импулс за промjене које могу имати дуготрајан ефекат - чак и наредних шест мjесеци.

Овај викенд посебно ће и најјачће утицати на четири хороскопска знака.

Јелена Пајић Баштинац

Република Српска

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

Кључни астролошки аспекти:

Помрачење Сунца у Дјевици – 21. септембар: Овај аспект доноси прилику за постављање нових навика и доношење важних одлука, посебно када су у питању здравље, свакодневна рутина и радне обавезе.

Други млад Мјесец у Дjевици: Ријетка прилика да се двоструко "ресетујете" и оснажите оно што желите да изградите од нуле – било у тијелу, уму или односима.

Ован

Фокус: Нови почеци и физичка кондиција

Савјет: Искористите појачану енергију да направите мале промјене у свакодневици – уведите више кретања, краће вјежбе или шетње током дана. Бићете ментално бистрији и физички снажнији.

nis gazprom

Србија

НИС затражио ново одлагање санкција

Бик

Фокус: Уживање и сензуалност

Савјет: Вријеме је да се препустите стварима које буде чула – кување, умјетност, музика или боравак у природи. Такве активности могу пробудити креативност, али и отворити врата за нове романтичне сусрете.

Рибе

Фокус: Нови односи и партнерства

Савјет: Будите отворени за нова познанства – било да је ријеч о љубави, послу или пријатељству. Осмијех непознатој особи може покренути ланац занимљивих догађаја. Ако нисте спремни за романтику, размислите о групним активностима или апликацијама за упознавање.

Вага

Фокус: Осјетљивост у односима

Савјет: Приступите везама са више разумијевања и стрпљења. Умјесто да форсирате свој став, дозволите стварима да се природно развијају. Сарадња и емпатија биће кључ за хармонију.

(Она.рс)

