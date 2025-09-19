Logo

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

СРНА

19.09.2025

21:08

Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик јесте и биће предсједник Републике Српске, изјавила је Срни генерални секретар предсједника Српске Јелена Пајић Баштинац.

"Грађани Републике Српске су мандат дали предсједнику Милораду Додику управо зато да сачува и унаприједи статус Републике и њен унутрашњи разовој, али и да обазбиједи несметано функционисање институција", рекла је Пајић Баштинац.

Она је навела да је предсједник Републике овластио да, осим њега, указе може да потписује и потпредсједник Давор Прањић, али уз обавезну сагласност предсједника Додика, што је потпуно легално и легитимно.

"Република Српска има снаге и начина да заштити своје изабране представнике, институције, као и достојанство и будућност од непријатељског Суда и Тужилаштва БиХ и то легалним правним средствима", нагласила је генерални секретар предсједника Српске.

Она је рекла Срни да непријатељски Суд и Тужилаштво БиХ желе зауставити процесе и рад у институцијама Републике како би ослабили међународну позицију Републике у тренутним разговорима о рјешавању односа у БиХ и процјена је да би се овим овлашћењем тако нешто избјегло и предуприједило.

Додик Прањић

Република Српска

Прањић потписао указ умјесто Додика

"Овај чин представља одговоран и промишљен потез институција Српске с циљем да се спријече даљи политички и правосудни прогони највиших званичника Српске. У времену када се монтирају оптужнице и када се преко нелегалног високог представника и његових послушника настоји криминализовати свака одлука Републике Српске, логично је да институције предузимају мјере заштите и једна од њих је свакако и ова према којој потпредсједник Прањић може да потписује указе, али само након увида и одобрења предсједника Републике Милорада Додика", појаснила је Пајић Баштинац.

Gro SNSD Banjaluka

Бања Лука

Додик ударио на бањалучки СНСД, Станивуковић користи прилику

Она је указала да је Милорад Додик предсједник Републике, те да ово није чин било каквог избјегавања одговорности, већ одлука којом се брани уставни поредак Републике Српске од оних, попут непријатељских правосудних институција, који стално насрћу свим неправним средствима.

"Јасно је да су удари из Сарајева и из појединих западних центара моћи искључиво политички мотивисани. На мети су највиши функционери Српске, а међу првима је свакако лидер српског народа, који им и јесте највећа сметња на путу уништења Српске зато што брани интересе свог народа и не пристаје на понижења", нагласила је Пајић Баштинац.

Тагови:

Јелена Пајић Баштинац

Predsjednik Republike Srpske

Милорад Додик

Коментари (1)
