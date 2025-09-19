Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

19.09.2025
08:13
Коментари:0
Сутра ћу присуствовати великој војној паради "Снага јединства" у Београду - догађају који ће, пред очима цијелог свијета, показати силу српског јединства и моћ наше војске, навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је подсјетио на ријечи адмирала Колчака који је рекао: "Србија - то је једна од најљепших и најхрабријих страница историје човјечанства. Србија - то је потпуно јунаштво".
"Такву Србију ће сутра свијет видjети. Ова парада није само војни спектакл, она је жива слика економског и међународног јачања Србије, доказ да наш народ зна да гради, чува и развија своју државу. Материјално-технички напредак Војске Србије у посљедњих 10 година чини сваког Србина поносним“, навео је Додик.
Зато ће, додаје, сутрашњи дан бити дан поноса, дан у којем ће свака застава, сваки строј и свака пјесма поручити да је српски народ научио лекције своје историје.
"Слика која ће обићи свијет биће јасна опомена свима који су икада помислили да српском народу могу да приреде нову 'Олују'. Таква страдања више никада неће бити могућа“, додао је он.
Стратегија одбране, наводи Додик, коју је донијела Република Србија, а која је од изузетног значаја и за Републику Српску, представља "нашу заједничку сигурносну кичму и поруку свима да српски народ, ма гдје живио, никада више неће бити плијен за било чије освајачке или ревизионистичке амбиције“.
"Та стратегија, заједно са Декларацијом Свесрпског сабора, јасно показује да ће српски народ сам одлучивати о својој будућности и да ће сваки напад на наш идентитет наићи на јединствен одговор“, навео је он.
Парада "Снага јединства" је више од манифестације - то је завјет нашим прецима и снажна порука будућим генерацијама да Србија, Република Српска и сав српски народ стоје усправно, чврсто и непоколебљиво, закључио је Додик.
