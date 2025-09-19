Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

Сутра ћу присуствовати великој војној паради "Снага јединства" у Београду - догађају који ће, пред очима цијелог свијета, показати силу српског јединства и моћ наше војске.



"Србија - то је једна од најљепших и најхрабријих страница историје човјечанства. Србија - то је потпуно…