Logo

Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

19.09.2025

08:13

Коментари:

0
Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“
Фото: Борислав Здриња

Сутра ћу присуствовати великој војној паради "Снага јединства" у Београду - догађају који ће, пред очима цијелог свијета, показати силу српског јединства и моћ наше војске, навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик је подсјетио на ријечи адмирала Колчака који је рекао: "Србија - то је једна од најљепших и најхрабријих страница историје човјечанства. Србија - то је потпуно јунаштво".

"Такву Србију ће сутра свијет видjети. Ова парада није само војни спектакл, она је жива слика економског и међународног јачања Србије, доказ да наш народ зна да гради, чува и развија своју државу. Материјално-технички напредак Војске Србије у посљедњих 10 година чини сваког Србина поносним“, навео је Додик.

vladica-cirkovic-190925

Србија

Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

Зато ће, додаје, сутрашњи дан бити дан поноса, дан у којем ће свака застава, сваки строј и свака пјесма поручити да је српски народ научио лекције своје историје.

"Слика која ће обићи свијет биће јасна опомена свима који су икада помислили да српском народу могу да приреде нову 'Олују'. Таква страдања више никада неће бити могућа“, додао је он.

Стратегија одбране, наводи Додик, коју је донијела Република Србија, а која је од изузетног значаја и за Републику Српску, представља "нашу заједничку сигурносну кичму и поруку свима да српски народ, ма гдје живио, никада више неће бити плијен за било чије освајачке или ревизионистичке амбиције“.

ILU-CRNA-LIMUNADA-180925

Савјети

Ево како можете направити еликсир који чисти организам од токсина

"Та стратегија, заједно са Декларацијом Свесрпског сабора, јасно показује да ће српски народ сам одлучивати о својој будућности и да ће сваки напад на наш идентитет наићи на јединствен одговор“, навео је он.

Парада "Снага јединства" је више од манифестације - то је завјет нашим прецима и снажна порука будућим генерацијама да Србија, Република Српска и сав српски народ стоје усправно, чврсто и непоколебљиво, закључио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Чиле

2 ч

0
Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

Свијет

Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

2 ч

0
Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

Свијет

Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

2 ч

0
У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

Економија

У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

2 ч

0

Више из рубрике

Прави бејби бум у Српској

Република Српска

Прави бејби бум у Српској

2 ч

0
Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

Република Српска

Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

11 ч

7
Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

Република Српска

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

11 ч

2
"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

Република Српска

"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner