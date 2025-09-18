Logo

"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

18.09.2025

20:45

Фото: АТВ

Заједничке активности Српске и Србије ових дана су у пуном јеку. Најављена је и сједница двије Владе, која би требало да буде одржана у суботу.

Министри су већ почели пристизати у Београд у циљу договора и разматрања свега онога што је потребно урадити заједничким снагама, међу њима министар правде Горан Селак који је данас у Београду разговарао са колегом Ненадом Вујићем о наставку институционалне сарадње министарстава.

Горан Селак

