"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

Извор:
АТВ
18.09.2025
20:45
Коментари:0
Заједничке активности Српске и Србије ових дана су у пуном јеку. Најављена је и сједница двије Владе, која би требало да буде одржана у суботу.
Министри су већ почели пристизати у Београд у циљу договора и разматрања свега онога што је потребно урадити заједничким снагама, међу њима министар правде Горан Селак који је данас у Београду разговарао са колегом Ненадом Вујићем о наставку институционалне сарадње министарстава.
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч5
Економија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
7 ч2
Најновије
Најчитаније
22
39
22
36
22
33
22
25
22
24
Тренутно на програму