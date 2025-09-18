Орбан честитао Минићу: Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске

Извор:
СРНА
18.09.2025
19:28
Коментари:0
Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан честитао је Сави Минићу на именовању за предсједника Владе Републике Српске.
Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан честитао је Сави Минићу на именовању за предсједника Владе Републике Српске.
''Данас ме је обрадовала честитка премијера Мађарске. Од срца хвала на пажњи, пријатељству и подршци нашем народу'', истакао је Минић на Иксу.
Данас ме је обрадовала честитка премијера Мађарске @PM_ViktorOrban . Од срца хвала на пажњи, пријатељству и подршци нашем народу. 🤝🇭🇺 pic.twitter.com/8ziKyMToOV— Саво Минић (@minic_savo) September 18, 2025
Орбан је у писму поручиио да потврђује да Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске.
Република Српска
Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије
''И радујем се наставку започетог заједничког рада. Драго ми је што су, захваљујући нашим заједничким напорима, наши односи, засновани на међусобном поштовању и уважавању, достигли невиђени ниво. Увјеравам вас да ће моја влада наставити да предано ради на продубљивању наше билатералне сарадње и њеном проширењу на нове области. Желим вам пуно успјеха и доброг здравља у вашем одговорном раду'', навео је Орбан.
Друштво
56 мин1
Сцена
58 мин0
Друштво
58 мин0
Сцена
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму