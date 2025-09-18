Logo

Орбан честитао Минићу: Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан честитао је Сави Минићу на именовању за предсједника Владе Републике Српске.

''Данас ме је обрадовала честитка премијера Мађарске. Од срца хвала на пажњи, пријатељству и подршци нашем народу'', истакао је Минић на Иксу.

Орбан је у писму поручиио да потврђује да Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске.

savo minic

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

''И радујем се наставку започетог заједничког рада. Драго ми је што су, захваљујући нашим заједничким напорима, наши односи, засновани на међусобном поштовању и уважавању, достигли невиђени ниво. Увјеравам вас да ће моја влада наставити да предано ради на продубљивању наше билатералне сарадње и њеном проширењу на нове области. Желим вам пуно успјеха и доброг здравља у вашем одговорном раду'', навео је Орбан.

