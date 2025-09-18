Logo

Оженио се Кијану Ривс: Срећу пронашао након тешких животних трагедија

18.09.2025

19:25

Оженио се Кијану Ривс: Срећу пронашао након тешких животних трагедија

Холивудска звијезда Кијану Ривс (61) и умјетница Александра Грант (52), према наводима извора блиских пару, тајно су се вјенчали током летњег путовања по Европи, преноси УНН позивајући се на Радар Онлајн.

У кругу најближих пријатеља пара истиче се да је Александра "била његова највећа подршка и помогла му да залијечи ране настале послије бројних животних трагедија".

"Ова одлука савршено осликава Кијанову познату скромност и ненаметљив начин живота", рекао је један извор.

Љубав која је расла у тишини

Кијану и Александра упознали су се још 2009. године на једној журци, а убрзо након тога заједно су радили на књизи "Ода срећи". Дуго су крили своју романсу од очију јавности, да би је тек 2019. године први пут званично потврдили појавивши се заједно на црвеном тепиху.

Иако воде веома динамичне и креативне животе – он на филмским сетовима, а она у умјетничким галеријама – успјешно балансирају приватно и професионално, стално пружајући једно другом подршку.

"Кијану увек прво пита Александру за мишљење када разматра нови филмски пројекат. У исто вријеме, он редовно путује с њом на изложбе и подржава је у њеном раду. Њих двоје су прави партнери – узајамна подршка је константа", открива извор близак пару.

Љубав послије губитка: Александра као свјетло у тами

За Кијану Ривса, Александра је донијела мир и стабилност које је дуго тражио. Његов живот обиљежиле су дубоке личне трагедије – 1999. године његова тадашња партнерка Џенифер Сајм изгубила је њихову ћерку Аву, која је рођена мртва. Само двије године касније, Џенифер је погинула у саобраћајној несрећи са само 28 година.

У једном интервјуу, Ривс је отворено говорио о болу који никада не нестаје:

"Не мислим да икада можете да преболите такве ствари. Туга и губитак су осјећања која вас прате заувијек."

Управо ту је, кажу његови пријатељи, Александра одиграла кључну улогу:

"Александра је огромна подршка. Послије свега кроз шта је прошао, она га смирује. Сви примјећују колико је опуштенији, више се смије, дјелује лакше. Заиста је његова стијена", рекао је близак пријатељ пара.

У времену када познате личности често излажу своје приватне животе јавности, Кијану Ривс и Александра Грант бирају тишину, присност и међусобно повјерење. Њихова љубав није под рефлекторима – али је дубока, искрена и исцјељујућа.

(Она.рс)

