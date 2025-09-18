Израел поново напао Либан

Извор:
Војска тврди да су напади одговор на покушаје обнове активности Хезболаха.
Израелска војска започела је талас ваздушних напада на циљеве Хезболаха у јужном Либану, око сат времена пошто је издала упозорење становницима неколико градова у том подручју и позвала на евакуацију.
Војска Израела саопштила је да ће извести ваздушне нападе као одговор на покушаје Хезболаха да обнове активности у том подручју.
Израелска војска објавила је мапе које приказују локације објеката и зграда које ће бити мета напада у градовима Мајс ел Џабал, Кфар Тебнит и Дибин.
- Ради ваше безбједности, потребно је да одмах евакуишете те зграде и суседне зграде и да се дистанцирате од њих најмање 500 метара - рекао је портпарол израелске војске Авичај Адреи.
