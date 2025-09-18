Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

Извор:
РТС
18.09.2025
18:35
Емануел Макрон и његова супруга Брижит планирају да америчком суду представе фотографске и научне доказе како би доказали да је госпођа Макрон жена, рекао је адвокат породице Том Клер у подкасту Би-Би-Сија.
Адвокат породице Макрон који их заступа пред америчким судом, каже да ће француски предсједник и госпођа Макрон представити документацију у тужби за клевету коју су покренули против десничарске инфлуенсерке Кандас Овенс која је на друштвеним мрежама тврдила да је Брижит Макрон рођена као мушкарац.
Адвокати госпође Овенс одговорили су захтјевом за одбацивање тужбе.
У разговору за подкаст „Слава под ватром“ на Би-Би-Сију адвокат Макронових у овом случају, Том Клер, рекао је да су за госпођу Макрон овакве тврдње биле „невјероватно узнемирујућим“ и да су оне „одвлачиле пажњу“ француском предсједнику.
„Не желимо да кажемо како га је то онеспособило за рад, али баш као и свако ко жонглира између каријере и породичног живота, када је ваша породица нападнута, то вас исцрпљује. И он није имун на то јер је предсједник земље.“
Господин Клер је рекао да ће бити „експертског свједочења које ће бити научне природе“ и, иако у овој фази не би открио тачну природу свједочења, рекао је да је пар спреман да у потпуности докаже „и генетички и конкретно“ да су оптужбе лажне.
„Невјероватно је поражавајуће кад помислите да сте принуђени да се подвргнете овако понижавајућим мјерама, да бисте изнијели ову врсту доказа“, напомиње Клер.
„То је процес којем ће морати да се подвргне на веома јаван начин. Али она је спремна да то уради. Чврсто је одлучна да учини све што је потребно да стави тачку на те гласине."
„Ако је та непријатност и то понижење коју осјећа због оваквих мјера оно што је потребно да се исправе ствари и ово заустави, она је 100% спремна да се суочи са тим теретом.“
На питање да ли ће Макронови достављати слике Брижит трудне и како одгаја дјецу, господин Клер је рекао да оне постоје и да ће бити представљене на суду гдје постоје правила и стандарди.
Госпођа Овенс, бивша коментаторка конзервативног америчког медија Дејли вајер, која има милионе пратилаца на друштвеним мрежама, више пута је промовисала свој став да је Брижит Макрон мушкарац.
У марту 2024. године, тврдила је да би се због те оптужбе кладила на „читавсвој професионални углед“.
Ова оптужба је настала у маргиналним онлајн просторима годинама раније, посебно кроз видео на Јутјубу из 2021. године, који су објавиле француске блогерке Амандин Роа и Наташа Реј.
Макронови су првобитно добили тужбу за клевету у Француској против Роа и Реј 2024. године, али је та пресуда поништена по жалби 2025. године на основу слободе изражавања, а не на основу истине. Макронови се жале на одлуку.
У јулу су Макронови поднијели тужбу против госпође Овенс у САД. У њој се наводи да је она „занемаривала све вјеродостојне доказе који оповргавају њену тврдњу у корист промовисања познатих теоретичара завјере и доказаних клеветника“.
У америчким случајевима клевете против јавних личности, тужиоци су дужни да докажу да је тужени свјесно ширио лажне информације или деловао са безобзирним непоштовањем истине.
У августу је Емануел Макрон објаснио француском часопису Пари мач зашто су се одлучили за покретање правног поступка.
„Ово је одбрана моје части! Јер ово је бесмислица. Ово је неко ко је добро знао да има лажне информације и то је учинио са циљем да нанесе штету, у служби идеологије и са успостављеним везама са крајње десничарским лидерима.“
Адвокати госпође Овенс одговорили су на Макронову тужбу захтјевом за одбацивање, тврдећи да случај није требало да буде поднијет у Делаверу, јер се не односи на њену фирму, која је регистрована у држави. Тврде да би вођење парнице у Делаверу изазвало „значајне финансијске и оперативне тешкоће“
(РТС)
