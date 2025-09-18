Logo

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

18.09.2025

18:45

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче
Фото: Youtube/APT/screenshot

Током званичне добродошлице на државној посјети предсједника Доналда Трампа и прве даме Меланије Трамп, камере су забиљежиле, како се чини, помало непријатан тренутак између краљице Камиле и принцезе Кејт Мидлтон.

Свечани сусрет одржан је 17. септембра у дворцу Виндзор, а принц и принцеза од Велса, Вилијам и Кејт, први су поздравили амерички предсједнички пар на травњаку испред палате. Заједно су их потом повели ка краљу Чарлсу Трећем и краљици Камили, који су их чекали испред Викторијине куће.

Протест-Француска

Свијет

Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

Неочекивана динамика пред камерама

На снимку који је убрзо обишао друштвене мреже, види се како Доналд Трамп (79) и Меланија Трамп (55) срдачно поздрављају краља Чарлса (76) и краљицу Камилу (77), као и њихове приватне секретаре - Сера Клајва Олдертона и Софи Деншам.

Након званичних поздрава, предсједник САД и краљ су се упустили у разговор, док су Камила и Меланија започеле сопствени дијалог. У том тренутку, принц Вилијам и Кејт прилазе - Вилијам се прикључује разговору свог оца и Трампа, док се Кејт окреће према краљици Камили и Меланији.

Ту наступа тренутак који је многима привукао пажњу: док су Кејт и Меланија разговарале, Камила је стајала са стране и повремено се освртала. Након неколико секунди, краљица Камила благим покретом руке даје знак принцези Кејт да се повуче. Кејт јој удовољава, поздравља Меланију и тихо се повлачи ка свом супругу.

brizit makron

Свијет

Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

Возила краљевског стила и још једна прилика за разговор

У наставку церемоније, цијела група се постројила у ред испред доласка кочија које су их требале превести до дворца Виндзор. Овај тренутак пружио је још једну прилику краљици Камили и Меланији Трамп да размјене неколико реченица - овог пута док су заједно путовале у Шкотској државној кочији.

Предсједник Трамп и краљ Чарлс предводили су процесију у Ирској државној кочији, док су принц и принцеза од Велса делили кочију са америчким амбасадором у Уједињеном Краљевству, Вореном Стивенсом, и његовом супругом.

(Она.рс)

