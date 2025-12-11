Тачију продужен притвор

11.12.2025
Специјални суд у Хагу продужио је за још два мјесеца притвор једном од вођа терористичке ОВК Хашиму Тачију, који је заједно са Јакупом Краснићијем, Реџепом Сељимијем и Кадријем Весељијем оптужен за ратне злочине и злочине против човјечности на Косову и Метохији 1998. и 1999. године.
Тачију је притвор продужен након што је судско вијеће утврдило да постоји ризик да ће ометати поступак и починити друга кривична дјела.
Судско вијеће је раније одредило 19. јануар наредне године као рок за тужилаштво и одбрану за подношење завршних поднесака.
Завршне ријечи планиране су од 9. до 13. фебруара, чиме ће бити окончан јавни дио суђења. Након тога, вијеће ће затворити судски поступак, а пресуда мора бити изречена у року од 90 дана.
Судски процес против четворице бивших команданата терористичке ОВК почео је 2023. године, три године након њиховог хапшења и пребацивања у притвор Специјализованих вијећа у Хагу.
Они су оптужени за прогон на политичкој и етничкој основи, затварање, незаконито хапшење и притварање, друге нехумане поступке, окрутно поступање, присилни нестанак, мучење и убиства.
Злочини су почињени од марта 1998. до септембра 1999. године на Косову и Метохији, као и у Кукешу и Цахану на сјеверу Албаније.
