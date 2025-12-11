Logo
Large banner

Тачију продужен притвор

11.12.2025

21:33

Коментари:

0
Тачију продужен притвор

Специјални суд у Хагу продужио је за још два мјесеца притвор једном од вођа терористичке ОВК Хашиму Тачију, који је заједно са Јакупом Краснићијем, Реџепом Сељимијем и Кадријем Весељијем оптужен за ратне злочине и злочине против човјечности на Косову и Метохији 1998. и 1999. године.

Тачију је притвор продужен након што је судско вијеће утврдило да постоји ризик да ће ометати поступак и починити друга кривична дјела.

Судско вијеће је раније одредило 19. јануар наредне године као рок за тужилаштво и одбрану за подношење завршних поднесака.

Завршне ријечи планиране су од 9. до 13. фебруара, чиме ће бити окончан јавни дио суђења. Након тога, вијеће ће затворити судски поступак, а пресуда мора бити изречена у року од 90 дана.

Судски процес против четворице бивших команданата терористичке ОВК почео је 2023. године, три године након њиховог хапшења и пребацивања у притвор Специјализованих вијећа у Хагу.

Они су оптужени за прогон на политичкој и етничкој основи, затварање, незаконито хапшење и притварање, друге нехумане поступке, окрутно поступање, присилни нестанак, мучење и убиства.

Злочини су почињени од марта 1998. до септембра 1999. године на Косову и Метохији, као и у Кукешу и Цахану на сјеверу Албаније.

Подијели:

Таг:

Хашим Тачи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Србија

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

6 ч

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Србија

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

6 ч

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Србија

Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

10 ч

0
Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

Србија

Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

23

01

Краљевски двор: Шведска принцеза није била зависна од Епстајна

22

46

Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

22

44

Руска амбасада у Белгији: ЕУ и НАТО се спремају за велики сукоб са Русијом

22

33

Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner