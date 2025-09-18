Славен Билић се враћа у Премијер лигу?

18.09.2025
18:56
Коментари:0
Искусни хрватски стручњак Славен Билић могао би ускоро поново преузети Вест Хем, клуб у којем је оставио дубок траг током свог претходног мандата. Према наводима британских медија, власник "чекићара" Дејвид Саливен озбиљно разматра могућност да врати Билића на клупу, уколико тренутни тренер Грејем Потер не поправи резултате у скорије вријеме.
Билић је Вест Хем водио од јула 2015. до новембра 2017. године, током чега је остварио запажене резултате, укључујући и незаборавне побједе над великим ривалима. Његов тим је био познат по борбености и атрактивном фудбалу, што му је донијело симпатије навијача.
Након одласка из Лондона, каријера му је кренула у другом правцу, а водио је клубове попут саудијског Ал Итихада, енглеског ВБА, кинеског Пекинга Гуоана, затим Вотфорд и последње Ал Фатех, али без већег успјеха на европској сцени. Тренутно је без тренерског ангажмана и, како се спекулише, отворен је за повратак у Премијер лигу.
АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту
С друге стране, Грејем Потер се налази под великим притиском због лошег старта сезоне. Екипа биљежи слабије резултате, а незадовољство расте међу навијачима и управом. Након што је Нуно Еспирито Санто већ платио цех неуспјеха, Потер би могао бити сљедећи у реду за отказ.
Остаје да се види да ли ће доћи до смјене и да ли ће Славен Билић заиста добити нову шансу да води клуб у којем је већ стекао статус миљеника навијача.
1 ч
1 ч
1 ч
1 ч
