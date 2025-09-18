Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

18.09.2025
22:39
Коментари:0
Новоизабрани премијер Републике Српске Саво Минић осврнуо се на критику да у новој Влади Српске нема министара из Херцеговине те открио да тако није било првобитно замишљено.
- Луки Петовићу (из Требиња, оп.аут.) је нуђено мјесто министра, лично сам разговарао с њим и није прихватио - рекао је Минић за Њузмакс Балкан.
Баш због тога, истиче Минић, одлучено је да прва сједница новог сазива Владе Републике Српске ван зграде Владе, буде одржана у Требињу.
