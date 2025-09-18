Logo

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

18.09.2025

22:39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу
Фото: АТВ

Новоизабрани премијер Републике Српске Саво Минић осврнуо се на критику да у новој Влади Српске нема министара из Херцеговине те открио да тако није било првобитно замишљено.

- Луки Петовићу (из Требиња, оп.аут.) је нуђено мјесто министра, лично сам разговарао с њим и није прихватио - рекао је Минић за Њузмакс Балкан.

Баш због тога, истиче Минић, одлучено је да прва сједница новог сазива Владе Републике Српске ван зграде Владе, буде одржана у Требињу.

Саво Минић

Влада Републике Српске

