Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

Индекс

01.01.2026

11:46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици
У самоубилачком нападу изведеном у сриједу на полицијску патролу у сиријском граду Алепу погинула је једна особа, а рањена су два припадника снага сигурности, потврдио је портпарол сиријске владе, а преноси државна новинска агенција.

Према извјештају телевизије Ал Ехбарија, која се позива на извор из безбједносних структура, нападач се разнио активиравши експлозивни појас након што га је патрола зауставила и покушала прегледати. Портпарол Министарства унутрашњих послова Ноур ал-Дин ал-Баба изјавио је како се вјерује да нападач има везе с Исламском државом.

Karleuša

Сцена

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

Сумња на Исламску државу

"Вјерује се да особа која је детонирала експлозивни појас унутар патроле у Алепу има идеолошку или организацијску позадину повезану с Исламском државом", рекао је ал-Баба, додавши како је истрага о идентитету нападача у току. За сада ниједна група није преузела одговорност за напад.

Овај инцидент догодио се недуго након што су почетком мјесеца у Сирији убијена два америчка војника и цивилни преводилац. На њихов конвој, који се кретао у пратњи сиријских снага, напад је извео осумњичени припадник Исламске државе, који је потом убијен.

Sirija

bombaš samoubica

