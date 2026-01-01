Logo
Large banner

Први снимци са лица мјеста: Има мртвих у великој експлозији на дочеку Нове године

Извор:

Телеграф

01.01.2026

08:43

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Неколико људи је погинуло, а више је повријеђено након експлозије у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, саопштила је полиција.

Док узрок експлозије још није званично саопштен, људи по друштвеним мрежама пишу да је до експлозије дошло у моменту када је испаљен ватромет.

У једној објави на твитеру виде се музичари на бини, ватромет, бакља у публици и срећни посјетиоци који скачу уз музику, док се на другом видео види пожар и чују се врисци.

Како може да се види на фотографијама и снимцима са друштвених мрежа, на терен су изашли ватрогасци, полиција, али и велики број санитета Хитне помоћи.

Експлозија се догодила у 01.30 сати по локалном времену у бару Констелејшн, саопштила је полиција за Би-би-си.

Непровјерени снимци који круже друштвеним мрежама приказују пожар у бару где се одржавала прослава Нове године.

експлозија швајцарска

Свијет

Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

Полиција је саопштила да је успостављена телефонска линија за помоћ породицама погођених. Кран-Монтана је луксузни скијалиште који се налази у срцу Швајцарских Алпа, отприлике два сата од швајцарске престонице Берна.

Кран-Монтана је луксузно скијалиште у швајцарском региону Вале, које је популарно међу британским туристима. Град има 137 километара стаза. Крајем јануара, одмаралиште би требало да буде домаћин престижног такмичења у брзом скијању - ФИС Светског купа.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Нова година

Експлозија

Швајцарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Свијет

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

3 ч

0
У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Сцена

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

3 ч

0
Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

Свијет

Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

3 ч

0
Догодило се на данашњи датум, 1. јануар

Занимљивости

Догодило се на данашњи датум, 1. јануар

3 ч

0

Више из рубрике

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Свијет

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

3 ч

0
Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

Свијет

Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

3 ч

0
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

Свијет

Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

3 ч

0
Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

Свијет

Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner