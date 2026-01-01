Први снимци са лица мјеста: Има мртвих у великој експлозији на дочеку Нове године

Извор:
Неколико људи је погинуло, а више је повријеђено након експлозије у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, саопштила је полиција.
Док узрок експлозије још није званично саопштен, људи по друштвеним мрежама пишу да је до експлозије дошло у моменту када је испаљен ватромет.
У једној објави на твитеру виде се музичари на бини, ватромет, бакља у публици и срећни посјетиоци који скачу уз музику, док се на другом видео види пожар и чују се врисци.
Како може да се види на фотографијама и снимцима са друштвених мрежа, на терен су изашли ватрогасци, полиција, али и велики број санитета Хитне помоћи.
Експлозија се догодила у 01.30 сати по локалном времену у бару Констелејшн, саопштила је полиција за Би-би-си.
Непровјерени снимци који круже друштвеним мрежама приказују пожар у бару где се одржавала прослава Нове године.
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих
Полиција је саопштила да је успостављена телефонска линија за помоћ породицама погођених. Кран-Монтана је луксузни скијалиште који се налази у срцу Швајцарских Алпа, отприлике два сата од швајцарске престонице Берна.
Кран-Монтана је луксузно скијалиште у швајцарском региону Вале, које је популарно међу британским туристима. Град има 137 километара стаза. Крајем јануара, одмаралиште би требало да буде домаћин престижног такмичења у брзом скијању - ФИС Светског купа.
