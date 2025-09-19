Logo

Јак земљотрес погодио Чиле

СРНА

19.09.2025

08:06

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се у чилеанској покрајини Тарапака, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра ЕМСЦ.

У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио на дубини од 89 километара, пренио је Ројтерс.

Свијет

Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.

Земљотрес

