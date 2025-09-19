Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

Извор:
Б92
19.09.2025
07:58
Коментари:0
Посјетилац тематског парка "Епик универзум" на Флориди преминуо је након што је изгубио свијест током вожње ролеркостером, саопштили су званичници пар
Инцидент се синоћ догодио, када се особа, чије име није објављено, возила ролеркостером "Stardust Racers" у парку "Universal Orlando Resorts", пише ABC njuz. Током вожње, особа је изгубила свијест, а вожња је одмах заустављена.
Свијет
Грешком купио два лутријска листића, па преко ноћи постао милионер
Посјетилац је превезен у болницу, гдје је касније проглашен мртвим.
"Дубоко смо погођени овим догађајем и изражавамо најискреније саучешће породици и пријатељима преминулог", наведено је у саопштењу компаније "Universal Orlando Resorts". Из предострожности, ролеркостер "Stardust Racers" биће затворен док траје истрага коју води канцеларија шерифа округа Оринџ.
Званичници шерифове канцеларије нису коментарисали детаље истраге.
(б92)
Најновије
Најчитаније
10
27
10
24
10
23
10
21
10
16
Тренутно на програму