Грешком купио два лутријска листића, па преко ноћи постао милионер

Извор:

Курир

19.09.2025

07:47

Коментари:

0
Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Пол Коркоран из Фичбурга, малог града у Масачусетсу, пуким случајем уплатио је два лутријска листића, а на изненађење многих оба су била добитна.

Пол Коркоран из Фичбурга, малог града у Масачусетсу, планирао је да учествује у извлачењу Powerball, 9. јула. Најприје је купио срећку која покрива седам извлачења, али је грешком помислио да је посљедње извлачење повезано с њом већ прошло.

Зато је, мање од 10 минута након куповине прве срећке, на другом продајном месту Powerball купио и другу срећку за седам извлачења. И за њу је извлачење било предвиђено за 9. јул. Управо му је та „грешка“ донијела другу шансу за џекпот од 217 милиона долара.

Обје добитне "Powerball" срећке поклопиле су се са свих пет извучених бијелих куглица: 5, 9, 25, 28 и 69. Тако је Коркоран освојио по милион долара по срећки прије опорезивања, саопштила је Државна лутрија Масачусетса, а потврдио Powerball.

Коркоранови бројеви су за длаку промашили црвену Powerball куглицу, срећан број 5, и то за један број, чиме је пропустио пуни џекпот. Запосленицима лутрије, преузимајући добитак у сједишту Државне лутрије Масачусетса, открио је да већ неко вријеме игра исте насумичне бројеве, преноси ЦНН.

Добитник још нема планове шта ће с новцем

Обје продавнице у којима је Коркоран купио срећке – супермаркет Маркет Баскет у Фичбургу и продавница мјешовите робе Country Farms у Леоминстеру – добиће исплату од по 10.000 долара, рекао је портпарол Државне лутрије.

Срећни добитник је рекао и да се осјећа добро због двоструког добитка, али да још нема планове шта ће са новцем.

Шансе за освајање Powerball џекпота су 1 према 292.2 милиона. Следеће извлачење је 21. јула, а процијењени џекпот износи 308 милиона долара.

Коментари (0)
