Каква се зима очекује и када стиже први снијег?

Свјетски метеоролози су најавили да се нови поларни вртлог сада развија у стратосфери изнад Сјеверног пола.
Притисак и температуре већ падају изнад поларних региона, а са недавним океанским и атмосферским аномалијама које утичу на поларни вртлог, појављују се и знаци динамичне зиме 2025/2026. Сајт Severe Weather Europe подсјећа да "поларни вртлог има дугу и снажну историју зимских временских утицаја на САД, Канаду и Европу, посебно када почне да се урушава усред сезоне, што се дешавало неколико пута у протеклих година."
Severe Weather Europe поручује да је поларни вртлог важан за зимско вријеме и један је од главних играча у обликовању времена за зиму 2025/2026. широм сјеверне хемисфере. Сваке године, како улазимо у јесен, поларни региони почињу да се хладе. То је зато што се Сунце спушта ниже и мање енергије стиже до Сјеверног пола. Али, док поларне температуре падају, атмосфера даље на југу је и даље релативно топла.
"Ово узрокује јаку температурну разлику између поларних и суптропских региона, што почиње да ствара велику циркулацију ниског притиска (циклонску) преко сјеверне хемисфере. Она се протеже од површинских слојева високо у атмосферу. Ово је познато као поларни вртлог", објављено је на познатом метеоролошком сајту.
"Ова стратосферска поларна циркулација, названа поларни вртлог, може значити разлику између веома хладне и сњежне зиме и топле и суве зиме. Јак поларни вртлог обично значи јаку поларну циркулацију и млазну струју. Ово задржава хладнији ваздух у Арктичком кругу, стварајући блаже услове за већи дио САД и Европе", гласи објашњење.
Слаб поларни вртлог може створити поремећен образац млазне струје и јак временски одговор. Као резултат тога, теже му је да задржи хладни ваздух, који сада може слободније да излази из поларних региона у САД или друге регионе средњих географских ширина.
Хлађење изнад Сјеверног пола је већ почело. У стратосфери, хлађење обично почиње у августу и снажно се појачава током септембра и октобра. Коначно, стратосфера достиже свој најхладнији период у новембру и децембру, када је поларни вртлог обично најјачи.
Испод је графикон НАСА-ине анализе брзине вјетра у средњој стратосфери изнад Сјеверног пола. Плава линија представља прошлу годину, а сиво-бијеле области су историјски подаци. Црвени квадрат означава мјесец септембар. Лијепо се види сезонски циклус и брзи колапс Поларног вртлога прошле сезоне.
Посматрајући прогнозу аномалије за исто вријеме и ниво, аномалија високог притиска се развија изнад Алеутских острва и ка Сјеверном полу. Ово ће изазвати рану деформацију стратосферског поларног вртлога и стратосферских вјетрова, одржавајући га на слабијем почетном нивоу.
Али, баш када поларни вртлог почиње да се формира, већ можемо видјети прве знаке проблема, који указују на потенцијално дивље вријеме за поларни вртлог у зимској сезони сезони 2025/2026. године.
Историјски гледано, зима са Ла Нињом има 60-75 одсто шансе да изазове догађај стратосферског загријавања (SSW), што је потпуни колапс поларног вртлога и ослобађање хладног ваздуха. До њих је дошло у прошлости, а такође и у скорашњим зимама.
Фаза Ла Ниње има већу вјероватноћу да произведе колапс поларног вртлога средином и крајем зиме. Генерално, то значи да је догађај Ла Ниње неповољан за јак поларни вртлог, барем у просјеку, фаворизујући слабу сезону поларног вртлога.
Други фактор је QBO (квази-двогодишња осцилација), што је редовна варијација вјетрова високо изнад тропске стратосфере, која се мијења између источних и западних (зонских) вјетрова. Отприлике сваких 17 мјесеци, ови вјетрови потпуно мијењају смјер, играјући главну улогу у развоју поларног вртлога.
Два важна фактора великих размјера за предстојећу зимску сезону су догађаји Ла Ниња и Квантова орбитална бомба. Један је аномалија топлог океана у тропском Тихом океану, а други је аномалија атмосферског вјетра, такође у тропима. Оба фактора су тренутно у фази која би могла да доведе поларни вртлог у невољу.
Метеоролог Иван Ристић објашњава да када је јак поларни вртлог он форсира западно струјање и онда нема јачих захлађења и температуре буду изнад просјека, форсира се топлија варијанта зиме и циклони са Атлантика, као што је исландски циклон, гурају топлији ваздух са југозапада према Србији.
"Када је поларни вртлог слабији онда постоји шанса да продре и хладан ваздух са сјевера и да буде хладнија зима. Тако ове године очекујемо да крај новембра и почетак децембра, као и крај децембра и јануар буду хладнији", каже Ристић.
Према његовој дугорочној временској прогнози, већ крајем септембра се очекују продори са Сјеверног леденог мора што ће спустити температуру и опет би дошло до промјене циркулације што би значило да нећемо имати пуно топлих дана и неће бити превише вруће на јесен.
"Зато већ у новембру можемо очекивати први снијег, са температурама у границама нормале. И децембар би могао бити копија претходних децембара, са повременим блажим захлађењима уз падавине и блажим отопљењима. Очекује се да јесен и зима буду за нијансу хладније од претходних", закључује Ристић.
