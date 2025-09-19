Колико грађани ове године новца требају издвојити за припрему зимнице?

Извор:
Већина трговаца на бањалучкој пијаци у насељу Лазарево тврди да је ове јесени велика потражња за воћем и поврћем неопходним за зимницу, а најтраженији су, истичу, корнишони, купус и шљиве.
Ове године цијене варирају у односу на прошлу: нешто је скупље, нешто је остало на истом нивоу, а на неколико штандова се чак десио и пад цијена.
Мирис домаћих паприка, парадајза и зрелих шљива шири се кроз бањалучку пијацу, а са њима и питања домаћица да ли уопште вриједи правити зимницу ове године. Трговци би на то одговорили да је понешто и појефтинило.
"Код мене су цијене ниже него прошле године. Парадајз, који је био 1,5 КМ, сада је марку", истиче један продавац у изјави за "Независне новине".
Такође, наглашава да је продаја уторком увијек лошија него недјељом, као и то да најбоље пролази када грађанима легну пензије.
На овој пијаци велика потражња влада за свјежим домаћим корнишонима, који се, иако су скупљи за 1,5 КМ, продају више него иначе.
"Продаја иде супер. Људи константно долазе, боље нисам радио годинама. До сада сам продао 100 кг корнишона, а видите колика је пијаца", кроз осмијех се похвалио трговац на пијаци у насељу Лазарево.
Не продају се само корнишони, него, како тврде трговци, апсолутно све. На све стране су жуте и црвене паприке, црвени и зелени парадајз и разне тикве...
"Цијене су, ако се мене пита, таман. Цијена жуте паприке се креће од марку и по до 2,8 КМ, врећа је од пет до седам марака, црвене паприке коштају од 2,8 КМ до 3,5 КМ, а тикве - зависи од врсте. Будимка је 1 КМ, а хокаидо тиквице 1,5", наглашава трговац.
На жаљење домаћица на цијене он одговара да се негдје може наћи и боља, цјеновно нижа понуда, али онда је, тврди, квалитет лошији. Незаобилазно је спремање и слатких посластица - џемова и мармелада.
"Задовољни смо и продајом шљива. Људи морају негдје купити све што им треба и онда дођу код нас, а код мене највише управо због шљива", казао је продавач за "Независне новине".
На осталим штандовима не мањка ни љутог поврћа. Црвени лук кошта исто као и претходних година и износи двије марке по килограму, док су све врсте феферона седам КМ.
Трговци са Мањаче поносно су изложили и кромпир који најчешће продају за пет до 10 КМ по врећи, а неки су задовољни и продајом купуса која ове године иде више него што се очекивало с обзиром да су цијене прошле године шокирале купце.
"Доста народ купује и паприке и парадајз за ајвар, али највише ми се продаје купус", говори један трговац.
Ипак, има и трговаца који се жале на продају. Не памте, кажу, гору сезону, пишу Независне.
"Продајем на овој пијаци 25 година и морам признати да је ове године продаја најлошија", навео је он.
