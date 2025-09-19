Logo

Хладне руке и стопала могу указивати на „тихог убицу“, симптоми све говоре

19.09.2025

Стручњаци упозоравају да упорно хладне руке и хладна стопала, чак и када нисте на хладном, могу бити рана назнака озбиљног здравственог проблема као што је повишен крвни притисак – стање које се често назива и „тихи убица“ јер обично не изазива видљиве симптоме.

Према ријечима British Heart Foundation (BHF), њихова главна кардиолошка сестра Регина Гиблин објашњава да током хладног времена долази до стезања крвних судова (вазоконстрикције), што подиже крвни притисак и убрзава рад срца. Тијело тада приоритетно шаље крв виталним органима, па руке и стопала остају без довољног дотока крви и постају хладни, бледи или чак плавичасти.

Када хладне руке нису „само хладне“

Ако срце не пумпа крв ефикасно или ако постоји слаба циркулација, осећај хладноће у екстремитетима може бити стално присутан и ван хладног окружења. Гиблин наводи да хладне руке и стопала могу бити последица и других стања повезаних са циркулацијом, као што су:

-низак крвни притисак

-периферна артеријска болест (смањен проток крви ка ногама и стопалима)

-срчана слабост

-дијабетес

-анемија

-хормонски проблеми (нпр. хипотиреоза)

-чак и анксиозност и стрес могу изазвати сличне симптоме

Такође, чест узрок је и Рејноов синдром – поремећај код ког се крвни судови на прстима нагло стежу, због чега кожа може попримити бијелу, плаву или љубичасту нијансу.

Када треба да се обратите љекару

Ако су вам руке и стопала стално хладни чак и када сте у топлом, и ако су:

бледуњави, плавичасти или прошарани

трну, боле или имају осјећај пецкања

појаве се ранице или чиреви на ногама

- вријеме је да посјетите љекара и провјерите стање крвних судова и срца.

Љекари напомињу да хладне руке и стопала саме по себи не значе нужно да имате повишен притисак, али су сигнал који не треба игнорисати, јер повишен крвни притисак значајно повећава ризик од срчани удар и мождани удар.

