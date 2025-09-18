Logo

Ова намирница је гора од слаткиша, а једемо је сваки дан

18.09.2025

20:33

Коментари:

0
Ова намирница је гора од слаткиша, а једемо је сваки дан
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Годинама се рекламира као здравија замјена за путер, али маргарин је заправо једна од најопаснијих намирница за срце.

Многи га свакодневно користе мислећи да чине добру ствар за своје здравље, а заправо несвјесно повећавају ризик од срчаних обољења.

Зашто је маргарин проблематичан?

Већина индустријских маргаринских производа садржи транс масти - најгору врсту масти за здравље срца.

Транс масти подижу лош (ЛДЛ) холестерол, спуштају добар (ХДЛ) холестерол и директно доприносе упалним процесима у тијелу.

Бела Хадид

Сцена

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

Гора од слаткиша? Да, и то са разлогом

Док слаткиши углавном садрже шећер, маргарин комбинује лоше масти са адитивима и вјештачким бојама, преноси гранд.нова.рс.

Његова "здравија" репутација често завара људе, али нутриционисти упозоравају да је маргарин далеко штетнији за кардиоваскуларни систем него повремени колач.

рк слога

Остали спортови

Рукометаши Слоге заблистали на европској сцени

Једемо га сваки дан - и то несвјесно

Маргарин се не налази само на хљебу. Користи се у пецивима, грицкалицама, колачима, па чак и у неким "фит" производима.

Чак и ако га не купујете, велика је шанса да га уносите кроз индустријски обрађену храну.

Подијели:

Таг:

zdrava ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радијатор гријање

Савјети

Престаните сушити веш на радијатору: Стручњаци предлажу бољу алтернативу

2 ч

0
Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

Сцена

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

2 ч

0
Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

Хроника

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

2 ч

0
Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

Сцена

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

2 ч

0

Више из рубрике

Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

Здравље

Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

6 ч

0
Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

Здравље

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

7 ч

0
Знакови који показују да уносите превише кофеина

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина

10 ч

0
Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће

Здравље

Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner