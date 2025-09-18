Ова намирница је гора од слаткиша, а једемо је сваки дан

18.09.2025
20:33
Годинама се рекламира као здравија замјена за путер, али маргарин је заправо једна од најопаснијих намирница за срце.
Многи га свакодневно користе мислећи да чине добру ствар за своје здравље, а заправо несвјесно повећавају ризик од срчаних обољења.
Већина индустријских маргаринских производа садржи транс масти - најгору врсту масти за здравље срца.
Транс масти подижу лош (ЛДЛ) холестерол, спуштају добар (ХДЛ) холестерол и директно доприносе упалним процесима у тијелу.
Док слаткиши углавном садрже шећер, маргарин комбинује лоше масти са адитивима и вјештачким бојама, преноси гранд.нова.рс.
Његова "здравија" репутација често завара људе, али нутриционисти упозоравају да је маргарин далеко штетнији за кардиоваскуларни систем него повремени колач.
Маргарин се не налази само на хљебу. Користи се у пецивима, грицкалицама, колачима, па чак и у неким "фит" производима.
Чак и ако га не купујете, велика је шанса да га уносите кроз индустријски обрађену храну.
