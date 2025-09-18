Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

18.09.2025
20:07
Коментари:0
Боки 13 је код Огњена Амиџића испричао кроз шта је све прошао у затвору у ком је завршио након што је био ухапшен у акцији "Рекет"
Бојан Јовановски, познатији као Боки 13, који се први пут након хапшења, послије 15 година, дошао у Србију., а прво мјесто које је посјетио када је стигао у српску престоницу јесте гроб његове велике пријатељице Марине Туцаковић и њених синова Милоша и Милана Радуловића.
Боки 13 искористио је боравак у Београду како би пред камерама домаћих медија испричао све о затворским данима, али и здравственом проблем са којим се суочио и једва остао жив.
Међутим, мало ко се сјећа да је давне 2011. године, Јовановском улазак у Србију био забрањен, имао је само 72 сата да спакује кофере и напусти земљу.
- Бојану Јовановском познатијем као Боки 13, забрањен је улазак у Србију у наредних шест мјесеци - гласило је извјештавање домаћих медија.
Овакву мјеру изрекао је београдски судија за прекршаје пошто је утврђено да је Јовановски илегално боравио у нашој земљи. Јовановски је платио новчану казну од 10.000 динара за преступ и у року од три дана мора да напусти Београд.
Како се тада сазнало у МУП Србије, Јовановски је "затечен у прекршају", јер је незаконито боравио у нашој земљи. Утврђено је да је извјесно вријеме у Београду, гдје живи и ради, али свој боравак није уопште пријавио.
Приведен је у Одјељење за странце, гдје су утврђене чињенице, а потом је одведен код судије за прекршаје у згради Полицијске управе Београд.
Према важећем Закону, странци су дужни да у року од 24 сата пријаве свој боравак полицијској станици на чијој ће територији бити. Такође, потребно је при одласку и да се одјаве. Јовановски је више пута, како су тада писале Новости, прекршио обје одредбе.
Јовановски је, иначе, за случај "Рекет" у јуну 2020. осуђен на девет година затвора. Њему је неколико пута одбијана жалба на одлуку скопског кривичног суда о притвору, као и захтјев да због лошег здравственог стања буде пребачен у кућни притвор, а онда је прије 2 године изашао из затвора не би ли се бранио са слободе због нарушеног здравља.
Иначе, он је једном приликом говорио о боравку у затвору, па је споменуо "особу из Београда":
- Било је језиво. Напољу је било топло вријеме, а кроз моје тијело је пролазила језа. Од стреса нисам могао да дођем себи. У затвору сам упознао пријатеље. Тамо имам пријатеље и дан данас. Смјењивале су се емоције у мени, али детаљно о томе ће бити приказано у мом филму. Немаш слободу, једноставно. Не можеш да видиш драге људе. Мајку, оца, неколико драгих људи. Ускоро ће Србија сазнати ко је особа која ме је морално, материјално и емотивно уништила. Особа је из Београда. Он ме је покрао, тад сам видио шта значи људско дно. Шта ми је украо, како је све изгледало, сазнаће цијела Србија. Монструозно је оно што сам ја доживио.
Сцена
56 мин0
Сцена
57 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму