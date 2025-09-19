Logo

Славимо чуда Светог Архангела Михаила: Народ вјерује да данас треба урадити ове двије ствари

19.09.2025

06:58

Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен чуду Светог архангела Михаила.

Једно од чуда Светог архангела Михаила десило се на извору у Лаодикији око 300. године. Како легенда каже, један незнабожац имао је глувонему кћерку, али му се, упркос томе што није био хришћанин, у сну јавио архангел Михаило који му је поручио да кћерка треба да му се умије на том извору.

Он је то и урадио, а кћерка је након умивања излијечена. Послије тог чуда су се и он и кћерка крстили, а он је на том мјесту саградио је цркву Светог архангела Михаила која и данас постоји.

Постоји још једно чудо које се и данас препричава - једна породица је након дугогодишњег чекања добила насљедника који је био глувонијем, и поред тога, заостајао је у развоју.

Сви су им савјетовали да га се одрекну, али су родитељи ријешили да се одселе из родног града и скрасили се у сеоцету у близини Минска. У близини кућице био је поток у који је, приликом шетње са оцем, дјечак упао.

Отац га је брзо извукао, а дијете је заплакало. Отац је био згранут и брзо га одвео до жене, да се и она увјери у чудо. Родитељи су детету дали име Михаил, у част архангела, вјерујући да ће му тиме обезбиједити његову заштиту. Касније су сазнали да се тај поток зове Михаиловим у част архангела Михаила.

По црквеном предању, анђео Михаило је први ступио у борбу са злим духом и то име по црквеном тумачењу означава "оног који је као Бог".

На грчком језику ријеч "архи" значи главни/први, а "ангелос" значи вјесник, анђео. Архангел Михаило је предводник војске анђела која је учествовала у стварању свијета и бранила човјечанство од палих анђела.

На овај дан, вјерује народ, обавезно треба молити за излјечење, али и опростити гријехе свим невјерницима и тада ће им се остварити највећа жеља - они и њихови највољенији биће здрави.

(Курир)

