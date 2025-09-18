Манчестер лако против Наполија

18.09.2025
23:10
Коментари:0
Први меч овосезонске Лиге шампиона прошао је лако за Манчестер сити који је код куће славио са 2:0 против Наполија.
Био је ово уједно и неславан повратак некадашње легенде Манчестера Кевина Де Брујнеа који од ове сезоне игра за Наполи.
За Италијане је лоше кренуло већ у 21. минуту када Ди Лорензо добија директан црвени картон након спотицања. Али, мреже су мировале на полувремену.
Затресао их је наравно Халанд на асистенцију Фила Фодена у 56. минуту.
Није дуго требало и да Доку повећа предност на 2:0. У 65. минуту постиже посљедњи гол на мечу.
Наполи у својим редовима није имао Лукакуа, али ни он им не би помогао. Колико је Сити био увјерљив показује и чињеница да су имали 74 одсто посједа лопте, 23 шута у односу на један шут Наполија.
Најновије
Најчитаније
23
10
23
07
22
58
22
53
22
48
Тренутно на програму