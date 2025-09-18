Logo

Манчестер лако против Наполија

18.09.2025

23:10

Коментари:

0
Манчестер лако против Наполија
Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

Први меч овосезонске Лиге шампиона прошао је лако за Манчестер сити који је код куће славио са 2:0 против Наполија.

Био је ово уједно и неславан повратак некадашње легенде Манчестера Кевина Де Брујнеа који од ове сезоне игра за Наполи.

За Италијане је лоше кренуло већ у 21. минуту када Ди Лорензо добија директан црвени картон након спотицања. Али, мреже су мировале на полувремену.

Затресао их је наравно Халанд на асистенцију Фила Фодена у 56. минуту.

Није дуго требало и да Доку повећа предност на 2:0. У 65. минуту постиже посљедњи гол на мечу.

Наполи у својим редовима није имао Лукакуа, али ни он им не би помогао. Колико је Сити био увјерљив показује и чињеница да су имали 74 одсто посједа лопте, 23 шута у односу на један шут Наполија.

