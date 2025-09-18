Маестрални Рашфорд, дебакл Монака и Галате, Спортинг сигуран

18.09.2025
Прво коло Лиге шампиона комплетирано је побједом Клуба Брижа против Монака (4:1), док је Манчестер сити савладао Наполи (2:0).
Копенхаген и Бајер Леверкузен одиграли су неријешено 2:2, а Ајнтрахт је демонстирао силу против Галатасараја (5:1). Барселона је била боља од Њукасла (2:1), а Спортинг од Каирата (4:1).
Сусрет Клуба Брижа и Монака отворио је други дан првог кола Лиге шампиона, а гости су упали у проблем већ у 32. минуту када је Тресолди затресао мрежу за 1:0.
Само седам минута касније Бриж је повећао вођство преко Онједике, а у том голу учествовао је и Александар Станковић, син Дејана Станковића, који је први ударио лопту главом.
Ни то није био крај проблемима Монака. Већ у 43. минуту у стријелце се уписао и Ванакен за велику предност домаће екипе од 3:0.
Велику шансу да се упише у стријелце имао је и Станковић, али није успио да постигне погодак. Међутим и поред тога сама појава у првој постави и његова игра оставиле су одличан утисак.
Мировале су мреже неко вријеме, Монако није узвраћао, а онда је Клуб Бриж ставио тачку на велику победу у 75. минуту голом Диакона. Дебакл тима из Кнежевине умањио је Фати голом у другом минуту надокнаде.
Прави спектакл догодио се у Копенхагену гдје је истоимени тим дочекао Бајер Леверкузен. Домаћин је повео већ у деветом минуту голом Ларсона. Резултат је остао непромењен све до 82. минута када је Грималдо погодио за изједначење.
Пет минута касније Копенхаген је поново повео голом Роберта, али у првом минуту надокнаде Хацидјакос је постигао аутогол за ново изједначење.
Највећи спектакл очекивао се од меча Манчестер ситија и Наполија, а битну улогу и у овом дуелу имао је један Србин, Вања Милинковић-Савић који је чувао гол италијанског тима.
Већ у 21. минуту Наполију је отежан посао када је Ди Лоренцо фаулирао Халанда и тако добио директан црвени картон.
Манчестер је предност играча више искористио у другом полувремену односно 56. минуту када је мрежу затресао Халанд. Није прошло ни цијелих десет минута Доку је дуплирао предност.
Прави спектакл приредили су Ајнтрахт и Галатасарај и то за свега 45 минута. Турски тим је повео у осмом минуту голом Акгуна, да би у 37. минуту аутогол постигао Санчес.
Преокрет је режирао Узун у другом минуту надокнаде, а онда је у петом Буркардт погодио за 3:1. Наставила се доминација домаћег тима у другом полувремену. Буркардт је уписао и други погодак у 66. минуту, а Кнауф је донио „петарду“ тиму из Франкфурта.
Барселона на гостовању савладала Њукасл, а оба поготка за побједу од 2:1 постигао је Рашфорд најприје у 58. а онда и у 67. минуту. Једини гол за енглески тим постигао је Гордон у 90. минуту.
Још доминантнији био је Спортинг који је савладао Каират резултатом 4:1 головима Хјумланда, Тринкаоа који је мрежу затресао два пута, Алисона Сантос и Куенде. Ублажио је пораз Едмилсон Сантос, преноси Спутњик.
