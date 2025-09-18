Јувентус на прагу великог појачања - за "џабе"

18.09.2025
22:47
Коментари:0
Онако како је умео да послује у јеку велике доминације у Серији а, Јувентус жели да доведе сјајног играча.
Како пише Тутоспорт, Стара дама из Торина има на мети једног од најбољих фудбалера данашњице - Бернарда Силву.
Њему истиче сљедећег љета уговор са Манчестер ситијем, а наводи се да су мале шансе да дође до наставка сарадње.
Јувентус је већ направио прве контакте са његовим представницима, гдје им је предочено да планирају нови велики пројекат који би се градио око њега.
Силва би требало да буде велико појачања за црно-бијеле, јер је играч који потезом може да ријешава утакмице, а и има способност да се носи са улогом лидера.
