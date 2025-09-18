Logo

Најбогатији човјек континента најавио пројекат који ће нахранити милионе

18.09.2025

Најбогатији човјек континента најавио пројекат који ће нахранити милионе
За Етиопију, гдје је пољопривреда од пресудне важности, нова творница коју планира нигеријски милијардер Алико Данготе требала би унаприједити сигурност снабдијевања храном и побољшати платни биланс земље.

Двије године након што је отворио огромно постројење за прераду нафте у Лагосу, најбогатији човјек Африке, нигеријски предузетник Алико Данготе, најавио је нови велики пројекат у Етиопији. Први човјек Данготе Групе у руралном подручју Етиопије, у Годеу, градиће велику творницу азотног гнојива.

Како стоји у саопштењу компаније, улагање вриједно 2,5 милијарди долара, у којем Данготе Група има 60 одсто удјела, а Етиопија 40, спада међу најзначајније пројекте у историји земље. С предвиђеним годишњим капацитетом производње од три милиона тона у року од три године, творница уреје сврстала би се међу пет највећих на свијету. Данготе је овом инвестицијом поново потврдио своју визију “индустријализације Африке”.

Најава је значајна за Етиопију, земљу на Рогу Африке која је често хваљена због свог потенцијала. Према подацима Свјетске банке, земља има 132 милиона становника, а њен привредни раст од 2006. варирао је између 5 и 10 посто. Ипак, и даље се суочава с великим изазовима у развоју и смањењу сиромаштва, преноси "Форбес".

На својим висоравнима пољопривреда запошљава 60 одсто становништва и чини више од 30 одсто бруто домаћег производа. Али, локални пољопривредници се муче с ограниченим приступом гнојивима, која у земљу без излаза на море стижу увозним путем и по високим цијенама, док хронични мањак девиза додатно отежава ситуацију.

“Овај пројект је заиста фундаменталан за Етиопију”, изјавио је за "Ле Монде" Брук Таје, директор "Етиопијан Инвестмент Холдингса", државног инвестиционог фонда.

"Ако желите сигурност хране, морате имати довољно гнојива. Постројење капацитета од три милиона тона значи да ће наши пољопривредници имати потребне количине", додао је.

Према подацима Свјетске банке, потрошња гнојива у Етиопији износи само око 38 килограма по хектару, у поређењу са 119 килограма по хектару у Француској.

"Форбес" богатство Аликоа Данготеа, оснивача и предсједника компаније Данготе Цемента, највећег произвођача цемента у Африци, процјењује на 24,4 милијарди долара. Данготе Цемент има капацитет производње од 48,6 милиона метричких тона годишње и послује у 10 афричких земаља.

Након дугогодишњег развоја, Данготеова творница гнојива у Нигерији започела је с радом у марту 2022.

Данготе рафинерија, чија је изградња почела 2016, започела је с прерадом нафте почетком 2024. године.

