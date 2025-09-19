Logo

Спомињао њено име у пјесми, касније пронађена раскомадана у његовом ауту

19.09.2025

07:29

Фото: pexels

Амерички пјевач Давид Антонy Бурк, познатији као Д4вд, у чијем је аутомобилу пронађено раскомадано тијело 15-годишње Целесте Ривас, раније је снимио пјесму у којој спомиње њено име.

Пријевод дијела пјесме гласи: "Целесте, дјевојка с мојим именом истетовираним на грудима. Осјећам њен мирис на својој одјећи као цигарете. Чујем њен глас сваки пут кад удахнем. Опсједнут сам".

У наредној строфи пјева: "Целесте, плашим се да ћеш ме вољети само кад си гола, али изгледаш тако тако прекрасно у тој хаљини". Ријеч је о демо верзији, која је првобитно објављена у децембру 2023. године.

Целесте Ривас је у априлу 2024. године нестала из свог дома у Лаке Елсинореу у Калифорнији. Д4вд је виђен у близини њеног дома непосредно прије него што је нестала.

Мраз зима

Србија

Каква се зима очекује и када стиже први снијег?

Њено раскомадано тијело пронађено је прошле седмице у пјевачевом аутомобилу који је био паркиран у Лаке Елсинореу након што су пролазници пријавили полицији да се из њега шири непријатан мирис.

Случај је шокирао америчку јавност. Покренута је ГоФундМе кампања како би се прикупила средства за Келестину сахрану.

"Била је вољена кћера, сестра, родица и пријатељица. Њена породица је схрвана овим трагичним губитком. Траже помоћ да се њено тијело сахрани. Свака средства која можете донирати су веома цијењена", написано је.

(кликс)

