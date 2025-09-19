Провјерено добар рецепт за руску салату

Извор:
Телеграф
19.09.2025
07:39
Руска салата је једно од најпопуларнијих јела које се често налази на трпезама у нашим домовима, а посебно је правимо у доба неког славља или празника.
Ова укусна салата има једноставне састојке и баш због тога осваја сваког конзумента. Рецепт за руску салату је једноставан, свака га домаћица може испробати.
Састојци за руску салату:
1 кеса мјешавине поврћа
250 г шунке
6 киселих краставчића
3 тврдо кувана јаја
300 г мајонеза
Припрема руске салате:
У прокључалу воду сипајте одмрзнуту мешавину поврћа и кувајте док се скроз не омекша поврће. Знаћете да је готово када лако можете отворити зрно грашка или које сте поврће изабрали.
Исцедите га и ставите у чинију, а затим посолите по укусу.
Додајте на коцкице исјецкана јаја и краставчиће. Ако припремате посну варијанту руске салате, умјесто јаја убаците кукуруз. Уколико желите да због посне верзије замените и шунку, можете додати туњевину.
Постепено додајте мајонез и мијешајте, док не будете задовољни густином. Салату држите у фрижидеру или на хладном.
(телеграф)
