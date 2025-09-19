Logo

Провјерено добар рецепт за руску салату

Провјерено добар рецепт за руску салату
Руска салата је једно од најпопуларнијих јела које се често налази на трпезама у нашим домовима, а посебно је правимо у доба неког славља или празника.

Ова укусна салата има једноставне састојке и баш због тога осваја сваког конзумента. Рецепт за руску салату је једноставан, свака га домаћица може испробати.

Састојци за руску салату:

1 кеса мјешавине поврћа

250 г шунке

6 киселих краставчића

3 тврдо кувана јаја

300 г мајонеза

Припрема руске салате:

Свијет

Хаос у Француској: Ухапшено 309 особа, повријеђено више полицајаца

У прокључалу воду сипајте одмрзнуту мешавину поврћа и кувајте док се скроз не омекша поврће. Знаћете да је готово када лако можете отворити зрно грашка или које сте поврће изабрали.

Исцедите га и ставите у чинију, а затим посолите по укусу.

Додајте на коцкице исјецкана јаја и краставчиће. Ако припремате посну варијанту руске салате, умјесто јаја убаците кукуруз. Уколико желите да због посне верзије замените и шунку, можете додати туњевину.

Постепено додајте мајонез и мијешајте, док не будете задовољни густином. Салату држите у фрижидеру или на хладном.

(телеграф)

