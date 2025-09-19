Шокантни прописи: Пекмез законски не постоји, а мармелада је нешто сасвим друго

19.09.2025
Прерађено воће спремљено у тегле права је делиција. Многи га свакодневно једу на хљебу, а осим тога омиљено је и у палачинкама, колачима и као додатак јелима у разним комбинацијама.
Зовемо их мармеладе, џемови, пекмези... Али знате ли разлику и шта је тачно шта?
У свакодневном говору најчешће користимо неки од ова три израза. У разговору често можете чути да је мармелада неки општи назив, пекмез намаз с више шећера и глатке текстуре без комадића воћа, а џем најбогатији приправак међу њима, с комадима воћа и често додатним зачинима. Међутим, то није тако - барем ако питате закон, преноси Слободна Далмација.
Јесте ли можда примијетили да су с полица нестали пекмези и мармеладе и у потпуности уступили мјесто џему, екстра џему и воћним намазима? Ако већ слутите да бирократија Европске уније има прсте у томе, у праву сте. Наиме, законски пекмез не постоји - сви слични воћни приправци воде се као џемови. Тачније, они који имају најмање 35 одсто воћа, док се производи с мањим удјелом од тога сматрају намазима. А што је с мармеладом? Ту је највеће изненађење - мармеладе су искључиво приправци од цитруса са минимум 20 одсто воћа. Дакле, мармелада од јагода законски не постоји!
У Хрватској су прије 2013. важили другачији стандарди подјеле, засновани на проценту шећера, односно минималном удјелу воћа. Према тој старој подјели, пекмез је морао имати најмање 25 одсто воћа, мармелада је могла бити од било којег воћа са минимално 35 одсто воћа, док је џем имао најмање 45 одсто воћа и често комадиће.
Оно што је увијек занимљиво јесте погледати поријекло неког израза. Тако ријеч мармелада долази из португалског језика и првобитно се односила на дуње куване у меду. Ријеч џем потиче из енглеског језика и означавала је густи воћни производ куван са шећером. А пекмез је турска ријеч и дословно значи кувани сок или воћни сируп - и може се рећи да је у нашим крајевима у употреби најдуже.
На крају, важно је знати да оваквим потезима ЕУ настоји да усклади тржиште које је на њеном подручју јединствено. За нас као купце најбитније је да обратимо пажњу на количину додатог шећера у производу који купујемо, јер квалитет зависи управо од тога. А што се језика тиче - чини се да се пекмез неће тек тако избрисати из говора.
