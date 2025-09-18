Logo

Сутра славимо чуда Св. архангела Михаила: Вјерује се да ако ово урадите можете оздравити

18.09.2025

21:41

Сутра славимо чуда Св. архангела Михаила: Вјерује се да ако ово урадите можете оздравити
Православни вјерници 19. септембра обиљежавају дан посвећен чудесним дјелима Светог архангела Михаила, једног од најпоштованијих небеских заштитника у хришћанској традицији. Овај дан није само подсјећање на небеску борбу добра против зла, већ и вријеме када се, према народном вјеровању, отварају врата исцјељења и опроштаја.

Знак божанске милости

Једно од најпознатијих чуда које се везује за архангела Михаила догодило се у Лаодикији почетком 14. вијека. Према старом предању, један незнабожац, чија је ћерка била глувонијема, уснио је сан у којем му се јавио Архангел и упутио га на извор чудесне воде. Када је дјевојчица умила лице том водом - проговорила је и прогледала. У знак захвалности, њен отац се крстио и подигао цркву на том мјесту, посвећену Михаилу, чувару и исцелитељу.

Тај храм, према црквеним изворима, постоји и данас, као свједочанство небеске интервенције у људском животу.

Чудо у савременом времену: Михаилова ријека

Чудесне приче нису остале у далекој прошлости. У селу близу Минска, једна породица је, послије година ишчекивања, добила сина који је био рођен глувонем и са развојним потешкоћама. Љекари нису давали наду, а комшије су им савјетовале да одустану.

Ипак, родитељи су одлучили да напусте град и преселе се у мирно село. Током једне шетње, дете је случајно упало у оближњи поток. Отац га је одмах извукао, а у сљедећем тренутку, дијете је први пут заплакало.

У невјерици, родитељи су повјеровали да су свједочили чуду. Дјечаку су дали име Михаил, вјерујући да га је управо архангел сачувао. Тек касније су сазнали да се поток крај њихове куће у народу зове "Михаиловим".

Занимљивости

Занимљивости

Дијаманти су му пали с неба, ал' буквално: Дејан из Прокупља нашао метеорит, а сад може да постане милионер

Ко је Архангел Михаило?

У црквеном предању, Архангел Михаило је први устао против зла, предводник небеске војске у борби против палих анђела. Његово име на хебрејском значи "Онај који је као Бог", док на грчком "архи" означава "првога", а "ангелос" - "гласника".

Он је симбол небеске правде, заштите, али и духовног исцељења, па се вјерује да се управо на овај дан његове силе посебно спуштају међу људе.

Народна вјеровања

У српском народу укоријењено је вјеровање да се на овај дан моли за здравље, опроштај грешника и исцјељење душе и тијела. Посебно се препоручује да се посјети црква, упали свећа и помоли Архангелу Михаилу за заштиту породице и оздрављење болесних.

Такође, народ каже да на данашњи дан не треба гајити мржњу ни према коме, јер управо опроштајем ослобађамо сопствену душу.

Свијет

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

Вода као благослов

Многи обичаји на овај дан везани су за воду и изворе. Вјерује се да умивање из природног извора или ријека које носе име Светог Михаила може донијети снагу, духовни мир и чак чудесна излијечења.

Зато многи посјећују свете изворе, носе флашице са водом кући, перу дјецу или доносе воду болесницима, уз молитву Архангелу Михаилу да их заштити.

На овај дан, вјерници широм свијета подсећају се да ни чудо није немогуће када вјера, љубав и нада не напуштају срце.

