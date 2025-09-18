У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

18.09.2025
У селу Глушци код Метковића, насељеном искључиво српским становништвом, на асфалту и путоказу за ово село исписане су поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" (скраћеница усташког поздрава "За дом спремни!"), потврдили су Срни мјештани овог села.
"Синоћ око 23.30 часова кроз село је прошао непознат аутомобил, по повратку су почели узвикивати `Убиј Србина`. Након тога смо видјели и поруке мржње исписане на асфалту, као и на путоказу за село", рекао је један од мјештана села Глушци.
На лице мјеста данас је изашла полиција и обавила увиђај.
Мјештани наводе да немају проблема, али да је овај инцидент унио немир и страх.
Овакве поруке добијају још страшнију ноту ако се зна да су остављене уочи 81 године од свирепог злочина почињеног у Глушцима.
Усташе су 25. септембра 1944. године опколиле село, заробиле 90 мјештана, дјеце, жена и стараца, одвеле их и побиле у усташком концентрационом логору Јасеновац.
Најмлађа усташка жртва имала је непуну годину, а најстарија 90 година.
Након тог страдања, у селу је остало четрдесетак мјештана, преноси Срна.
