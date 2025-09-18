Logo

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

18.09.2025

21:03

Коментари:

0
У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"
Фото: Срна

У селу Глушци код Метковића, насељеном искључиво српским становништвом, на асфалту и путоказу за ово село исписане су поруке мржње "Убиј Србина" и "ЗДС" (скраћеница усташког поздрава "За дом спремни!"), потврдили су Срни мјештани овог села.

"Синоћ око 23.30 часова кроз село је прошао непознат аутомобил, по повратку су почели узвикивати `Убиј Србина`. Након тога смо видјели и поруке мржње исписане на асфалту, као и на путоказу за село", рекао је један од мјештана села Глушци.

На лице мјеста данас је изашла полиција и обавила увиђај.

Мјештани наводе да немају проблема, али да је овај инцидент унио немир и страх.

ERIKA-KIRK-130925

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

Овакве поруке добијају још страшнију ноту ако се зна да су остављене уочи 81 године од свирепог злочина почињеног у Глушцима.

Усташе су 25. септембра 1944. године опколиле село, заробиле 90 мјештана, дјеце, жена и стараца, одвеле их и побиле у усташком концентрационом логору Јасеновац.

Најмлађа усташка жртва имала је непуну годину, а најстарија 90 година.

Након тог страдања, у селу је остало четрдесетак мјештана, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

selo

prijeteće poruke

Za dom spremni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

1 ч

0
"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

Република Српска

"Министри правде Српске и Србије о институционалној сарадњи"

1 ч

0
Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

Свијет

Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

1 ч

0

Више из рубрике

АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку

Друштво

АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку

3 ч

5
"Интерагро 2025": Шта је све приказано на сајму у Бијељини

Друштво

"Интерагро 2025": Шта је све приказано на сајму у Бијељини

3 ч

0
Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

Друштво

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

5 ч

0
Просвјетари у Србији добијају повећање плате

Друштво

Просвјетари у Србији добијају повећање плате

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner