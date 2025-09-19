Ево како можете направити еликсир који чисти организам од токсина

Извор:
Крстарица
Јетра је највећа жлијезда у људском телу, а њена улога је да из организма отклања штетне материје. Међутим, некада јој треба помоћи код отклањања токсина, а то се може учинити лако и на природан начин.
Како би овај орган увијек био у топ форми, помозите му тако што ћете направити еликсир од само два састојка.
Како вам тијело даје до знања да је пуно токсина?
Симптоми су: главобоља, замор, бол у зглобовима, затвор, претјерана производња гасова и надутост. Да су се у тијелу накупили отрови показују и тамни колутови око очију и тен без сјаја, што аутоматски чини да изгледамо старије.
Еликсир који прочишћава јетру и цијели организам и чини да изгледамо здраво, младолико и свјеже, а садржи само два састојка: маслиново уље и лимунов сок.
Како да направите еликсир?
Помијешајте једну кашику уља и једну кашику лимуновог сок и попијте свако јутро на празан стомак. И маслиново уље и лимунов сок су богати антиоксидансима који уклањају вишак слободних радикала, штите здраве ћелије од оштећења и неутралишу токсине лимунов сок.
Можда сте већ имали прилике да видите на друштвеним мрежама фотографије необичног пића које је описано као црна лимунада. Није грешка, а када видите за шта је све добра, сигурно ћете је и ви пробати!
Веома је здрава, а ево како се припрема:
-4 чаше воде,
-1¼ сока свеже цијеђеног лимуна,
-мед, стевија или други заслађивач по избору,
- ¼ кашичице тј. једна таблета активног угља.
