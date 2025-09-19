Logo

НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

19.09.2025

16:06

Коментари:

2
НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности
Фото: АТВ

Занијели су се Бошњаци у Дому народа, па су након апелације Уставном суду због нове Владе Републике Српске помислили да могу мало да буду и судије, а испали су незналице. Народна скупштина им је у једноставном одговору одржала предавање: Научите се протоколу, нисте нам надређени.

Клуб Бошњака у Дому народа ПСБиХ поднио је захтјев Уставном суду БиХ за оцјену уставности избора нове Владе Републике Српске. Понесени том апелацијом, умислили су да су суд, те су од Народне скупштине затражили да им се достави одлука о именовању Саве Минића за премијера. Од НСРС једноставан одговор - научите протокол и своје надлежности.

"Обавјештавамо вас да нећемо поступити по вашем захтјеву јер Дом народа Парламентарне скупштине БиХ није надлежан да прикупља документацију потребну за вођење поступка пред Уставним судом БИХ, а није ни надређен Народној скупштини Републике Српске да би морали поступити по вашем захтјеву. Позивамо вас да се упознате са вашим ингеренцијама и да у складу са тим прилагодите начин комуникације према другим институцијама у БиХ. Када се научите протоколу, спознате своје надлежности и прилагодите начин комуникације можете се љубазно обратити са молбом, умјесто ријечи тражи се и захтјева се, Народној скупштини Републике Српске за помоћ у областима у којима је наша сарадња примјерена подјели власти у уставноправном поретку Републике Српске", наведено је у одговору НСРС.

Као подносилац апелације, Дом народа (тачније Клуб Бошњака) може затражити увид у тај документ да би тај поступак могли да прате. Међутим, немају надлежност да траже/захтијевају било шта од Народне скупштине Републике Српске. Међутим, у званичном Захтјеву, тражили су да им се доставе информације без одлагања.

"Тражимо да нам се доставе сљедећи акти:

  1. Приједлог којим се господин Саво Минић предлаже као кандидат за предсједника Владе Републике Српске
  2. Стенограм или записник са 25. посебне сједница Народне скупштини Републике Српске, која је одржана 02.09.2025. године. Наведени документи су нам потребан како бисмо могли удовољили захтјеву уставног Суда БиХ број U-29/25 од 16. септембра 2025. године који вам достављамо. Молимо да се наведени документи доставе без одлагања на наша имена на адресу ПС БИХ."

Убрзо је услиједио и одговор предсједник НСРС Ненада Стевандића.

"Шефик, Сафет, Џемал и Џенан нису наивчине јер знају да нису надређени никоме у Српској па ни њеној Скупштини. Не знам да ли умишљају да су моћни, доказују мржњу, глуме јахаче апокалипсе или су ипак незналице-нека бирају сами! Али заслужили су адекватан, господски и поучан одговор", рекао је предсједник НСРС Ненад Стевандић.

