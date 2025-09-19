Logo

Цвијановићева сутра на војној паради у Београду

19.09.2025

11:02

Коментари:

0
Цвијановићева сутра на војној паради у Београду
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствоваће сутра у Београду војној паради "Снага јединства", саопштено је из Предсједништва БиХ.

Војна парада биће одржана на платоу испред Палате Србија у 11.00 часова.

Парадајз

Савјети

Три начина да брзо и лако ољуштите кору парадајза

Параду организују Министарство одбране и Војска Србије поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

Хроника

Драма у Милићима: Дошао пред туђу кућу, па пријетио домаћину да ће га заклати

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Добој: Возач ухапшен због давања мита

3 ч

0
Željko Budimir u Moskvi

Република Српска

Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

3 ч

0
Да ли је ово нови борилачки спорт? Овако нешто нисте видјели

Занимљивости

Да ли је ово нови борилачки спорт? Овако нешто нисте видјели

3 ч

0

Више из рубрике

Željko Budimir u Moskvi

Република Српска

Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

3 ч

0
МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

4 ч

0
Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

Република Српска

Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

6 ч

0
Прави бејби бум у Српској

Република Српска

Прави бејби бум у Српској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

14

14

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner