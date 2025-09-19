Цвијановићева сутра на војној паради у Београду

19.09.2025
11:02
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствоваће сутра у Београду војној паради "Снага јединства", саопштено је из Предсједништва БиХ.
Војна парада биће одржана на платоу испред Палате Србија у 11.00 часова.
Параду организују Министарство одбране и Војска Србије поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
