Три начина да брзо и лако ољуштите кору парадајза

За већину сосева, али и за кувани парадајз (чак и у спремању јела попут сатараша за оне којима смета кожица и због ње имају проблема са желуцем) треба нам ољуштени парадајз, а то није нимало једноставан посао.
Његова кора зна да буде “тврдоглава”, па љуштење неријетко испадне право мучење.
Зато вам доносимо неколико трикова с којима ћете ово поврће врло брзо ољуштити.
Загријте воду у лонцу и пустите је да проври. За то вријеме ножем кору парадајза расијеците у X, па га ставите у кипућу воду на 20 секунди.
Извадите га из воде и пребаците у посуду с хладном водом и ледом, а рукама једноставно уклоните омекшану кору. Овако брзо можете очистити велику количину парадајза, а он ће задржати укус.
Парадајз оперите и очистите. Ставите га у кесицу, па у замрзивач и пустите да се замрзне. Прије кувања га само оставите да се отопи на собној температури 10-15 минута, кожа ће скоро сама отпасти, само је повуците прстима, преноси Стил.
Трећи начин је нешто компликованији и тако је најбоље сачувати парадајз за каснију употребу. Прво загријте рерну. Преполовите парадајз и сложите га на плех обложен папиром за печење. Пеците га 12-15 минута, док не поприми златно смеђу боју. Кад се охлади, ољуштите кожу, ићи ће лако.
