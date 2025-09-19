Logo

Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

19.09.2025

10:37

Željko Budimir u Moskvi
Фото: Министарство унутрашњих послова Републике Српске

Сарадња Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Главне управе МУП-а Руске Федерације за Град Москву је на изузетном нивоу и она ће се наставити развијати у наредном периоду кроз размјену искустава и организовање различитих специјалистичких обука за полицијске службенике.

Закључено је то на састанку министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и начелника Главног штаба МУП-а Руске Федерације за Град Москву Олега Анатолевића Боранова.

Руководство Главне управе МУП-а дочекало је министра Будимира приликом његове прве службене посјете њиховој управи интонирањем химни Републике Српске и Руске Федерације.

"Делегацији МУП-а Српске у којој је био и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић представљена је опрема, возила и оружје које користе припадници Главне управе МУП-а Руске Федерације за Град Моксву", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске."

Како наводе из МУП-а Српске, разговарано је и могућности школовања припадника МУП-а Српске на високошколским установама МУП-а у Руској Федерацији.

"Осим организовања обука које се односе на унапређење знања у супростављању различитим видовима криминалитета, форензици, високотехлношком криминалу и кинолошкој обуци, разговарано је и могућности школовања припадника МУП-а Српске на високошколским установама МУП-а у Руској Федерацији", додају из МУП-а Републике Српске.

Министар Будимир позвао је начелника Боранова да са сарадницима посјети МУП Републике Српске и Бањалуку.

Тагови:

МУП Републике Српске

Москва

Коментари (0)
