Делегација МУП-а Републике Српске у посјети Главној управи за Град Москву

Сарадња Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Главне управе МУП-а Руске Федерације за Град Москву је на изузетном нивоу и она ће се наставити развијати у наредном периоду кроз размјену искустава и организовање различитих специјалистичких обука за полицијске службенике.
Закључено је то на састанку министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и начелника Главног штаба МУП-а Руске Федерације за Град Москву Олега Анатолевића Боранова.
Руководство Главне управе МУП-а дочекало је министра Будимира приликом његове прве службене посјете њиховој управи интонирањем химни Републике Српске и Руске Федерације.
"Делегацији МУП-а Српске у којој је био и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић представљена је опрема, возила и оружје које користе припадници Главне управе МУП-а Руске Федерације за Град Моксву", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске."
Како наводе из МУП-а Српске, разговарано је и могућности школовања припадника МУП-а Српске на високошколским установама МУП-а у Руској Федерацији.
"Осим организовања обука које се односе на унапређење знања у супростављању различитим видовима криминалитета, форензици, високотехлношком криминалу и кинолошкој обуци, разговарано је и могућности школовања припадника МУП-а Српске на високошколским установама МУП-а у Руској Федерацији", додају из МУП-а Републике Српске.
Министар Будимир позвао је начелника Боранова да са сарадницима посјети МУП Републике Српске и Бањалуку.
