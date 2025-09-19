Будимир: Импресивна опрема московске полиције

Извор:
СРНА
19.09.2025
11:19
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир оцијенио је да московска полиција располаже са најсавременијом опремом, чему тежи и полиција Републике Српске.
Будимир је рекао новинарима у Москви да је ријеч о импресивној опреми коју немају ни најразвијеније земље, односно посљедњој генерацији опреме потребне за рад полиције.
Србија
Ево шта ће бити приказано на војној паради у Београду
Након што су му представљена опрема, возила и оружје које користе припадници Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву, Будимир је додао да и МУП Српске тежи томе да има најквалитетнију и најсавременију опрему, од основне за обављање полицијских дужности, до опреме за специјалне намјене.
Будимир је у Москви разговарао са начелником Главног штаба МУП-а Руске Федерације за град Москву Олегом Анатолевичем Борановим.
Свијет
Захарова о инциденту са дроновима у Пољској: Оптужбе упућене Русији су провокација
Руководство Главне управе МУП-а дочекало је министра Будимира приликом његове прве службене посјете њиховој управи интонирањем химни Републике Српске и Руске Федерације, а у делегацији МУП-а Српске је и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
Свијет
3 ч0
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму