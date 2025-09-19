Дјечак (11) завршио у болници: Родитељи га тјерали да непрекидно учи 14 сати

Извор:
Један једанаестогодишњи дјечак је недавно хоспитализован након што је радио домаћи задатак од 8 ујутру до 10 увече без икаквог одмора. До 11 сати увече постао је узнемирен и почео је да убрзано дише, осјећао је вртоглавицу, главобољу и трњење у удовима. Његови родитељи, који су га надгледали током цијелог дана у породичном дому у Чангши у Кини, у паници су га одвели у локалну болницу, гдје му је дијагностикован респираторни проблем изазван хипервентилацијом.
Инцидент се догодио крајем прошлог мјесеца, а дјечаку су љекари су ставили маску за дисање и дали му упутства како да регулише дисање. Респираторни проблем који је искусио, наводно је изазван пребрзим и предубоким дисањем, које је било посљедица емоционалног стреса усљед притиска родитеља данепрекидно ради домаћи задатак 14 сати.
Симптоми повезани са оваквим респираторним стањима могу укључивати стезање у грудима, отежано дисање, вртоглавицу и трњење у рукама, ногама, уснама, па чак и цијелом тијелу. У тежим случајевима може доћи до опште укочености мишића или појаве тзв. „пилећих руку“ са грчењем прстију. Ако се не лијечи на вријеме, овакво стање може угрозити живот пацијента.
Иако се случајеви попут овог дјечака чине ријеткима, према подацима Централне болнице у Чангши, само дјечиоје одјељење хитне помоћи примило је више од 30 малољетника са сличним симптомима током августа, што је десет пута више у односу на претходне мјесеце. Као главни узроци наведени су школски притисак, анксиозност изазвана испитима и претјерано коришћење мобилних телефона.
