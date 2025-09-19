Извор:
Sputnjik
19.09.2025
11:15
Коментари:0
Оптужбе европских земаља да су наводно руски дронови нарушили њихов ваздушни простор нису основане, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„У вези са недавним демаршем неколико европских престоница поводом наводног нарушавања ваздушног простора Пољске руским беспилотним летјелицама 10. септембра, жељела бих да кажем сљедеће. Ситуација се изнова понавља као по шаблону. Још увијек нису разјашњене околности догађаја, није спроведена неопходна истрага, нису прикупљени убједљиви докази, а кривац је већ означен. И то је, наравно, Русија“, истакла је дипломата.
Према њеним ријечима, и овог пута оптужбе упућене Русији за покушаје провокације и намјерну ескалацију, као што обично бива, неосноване су.
„Нису изнијети никакви конкретни докази о злонамјерном дјеловању које се приписује нашој земљи“, додала је она.
Како је констатовала дипломата, категорично одбијање Пољске да прихвати консултације које је Министарство одбране Русије предложило у вези са ситуацијом са дроновима говори „о потпуној незаинтересованости колективног Запада за утврђивање стварне слике инцидента“.
„Наравно, објашњења Министарства одбране Русије и изнијете чињенице се игноришу. Јасно је да се ради о још једној фази свеобухватне информативне кампање, чији је циљ демонизација Русије и мобилизација додатне подршке кијевском режиму, као и покушај да се осујети политичко рјешавање сукоба у Украјини“, нагласила је Захарова.
Према њеним ријечима, учесници коалиције за снабдијевање Украјине дроновима, у коју улази 20 земаља, заиста би требало да прихвате непромјенљиве чињенице свакодневних злочина Оружаних снага Украјине, које свесно изводе нападе дроновима на цивилне објекте и цивиле руских региона.
„Моралисање и демарши од стране држава ‘коалиције’ поводом наводног нарушавања међународног права од стране Русије на тој позадини отворено су лицемјерни и неумјесни“, истакла је Захарова.
Поред тога, дипломата је истакла да државе-учеснице ове коалиције, које испоручују дронове кијевском режиму, постају саучесници злочина које изводе савремени „бандеровци“ и сносе за то потпуну одговорност.
Инцидент са дроновима у Пољској
Пољски премијер Доналд Туск у среду је саопштио да су изнад Пољске оборени „опасни“ дронови и навео да су дронови руски, али није пружио никакве доказе. Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен касније је рекла да је у питању било више од десет беспилотних летелица. Отправник послова руске амбасаде у Варшави Андреј Ордаш изјавио је касније да Пољска није пружила доказе о наводном руском поријеклу дронова оборених изнад земље.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да пољско руководство није упутило никакве захтјеве Кремљу за контакт. Такође је напоменуо да руководство ЕУ и НАТО свакодневно оптужује Русију за провокације, не покушавајући да пружи аргументе.
Министарство одбране Русије саопштило је да током концентрисаног напада руских снага на предузећа украјинске одбрамбене индустрије у ноћи 10. септембра нису били планирани циљеви за уништење на пољској територији. У саопштењу се додаје да је Министарство спремно да одржи консултације са пољским колегама у вези са дроновима који су наводно прешли границу.
