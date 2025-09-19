Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

19.09.2025
Директор Управе за индиректно опорезивање Зоран Тегелтија, након успјешног болничког лијечења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, отпуштен је на кућно лијечење.
Тегелтија се захвалио свим медицинским радницима УКЦ Републике Српске на високом професионализму, стручности и посвећености током његовог лијечења и директору ове здравствене установе, Влади Ђајићу.
Посебно се захвалио и стручном тиму Службе хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дом здравља Бањалука, на челу са директорицом Невеном Тодоровић, за правовремену и професионалну реакцију, као и тиму Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске на хитном збрињавању и транспорту.
Подсјећамо, Тегелтија је хоспитализован у недјељу, 14. септембра, у поподневним часовима због повреда задобијених при паду са квада.
