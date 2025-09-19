Logo

Ево каква судбина чека сваки хороскопски знак наредне године

Крстарица

19.09.2025

13:48

Horoskop
Фото: Pexels

Према прогнози познате руске астролошкиње Тамаре Глобе, сваки хороскопски знак суочиће се са изазовима, али и приликама за раст. Од каријерних успјеха и финансијског напретка, до љубавних преокрета и породичних одлука.

Ован

Прољеће доноси пословне понуде које мијењају ток каријере, док љето отвара врата новим познанствима и љубавним везама. Јесен доноси стабилније финансије и могућност селидбе.

Бик

Бикове очекује усавршавање и нова знања. Љето доноси срећу у породици, а јесен додатне приходе кроз креативност.

Љубавни односи хармонични, а слободни Бикови могу упознати сродну душу.

Близанци

Близанце очекују пословне сарадње и путовања. Љето доноси продуктивност, а јесен промјене у дому. Љубавни живот пун изненађења.

Рак

Ракови улазе у годину са снажним потенцијалом за пословним напредовање. Јесен доноси породичне догађаје и финансијску стабилност. Љубав доноси склад и блискост.

Лав

Лавови ће осјетити снажан порив за успјехом. Прољеће доноси постигнућа, а јесен стабилност у дому.

Љубавни живот доноси романсе које мијењају ток судбине.

Дјевица

Прољеће доноси пројекте који захтевају смјелост. Јесен доноси промјене у породичним односима и нове животне одлуке. Љубавни живот може прерасти у озбиљну везу.

Вага

Ваге развијају таленте и уживају у плодовима рада. Јесен доноси важне одлуке у љубави и породици. Финансије стабилне.

Шкорпион

Шкорпионе очекује професионални раст и могућност куповине некретнина. Љубавни живот доноси судбоносне сусрете.

Стријелац

Путовања и сарадње обиљежиће годину. Јесен доноси промјену животног окружења. Љубавни живот позитиван и пун изненађења.

Јарац

Јарчеве очекују неочекиване пословне понуде и породична радост. Јесен повољна за хобије и креативне пројекте.

Водолија

Водолије пролазе кроз унутрашње промјене и нова знања.

Љето доноси породичну радост, а јесен успјех у креативним пројектима.

Рибе

Рибе очекују пословне понуде и путовања. Љето доноси реализацију планова, а јесен промјене у дому. Љубавни живот доноси сигурност и стабилност.

Према прогнози Тамаре Глобе, 2026. година доноси значајне промјене за сваки знак. Било да је ријеч о послу, љубави или породици, хороскоп наговјештава прилике за раст и трансформацију.

(Крстарица)

Хороскоп

