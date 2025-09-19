Logo

Састанак Лаврова и Рубија на маргинама Генералне скупштине УН

Извор:

СРНА

19.09.2025

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров састаће се са државним секретаром САД Марком Рубиом на маргинама 80. сједнице Генералне скупштине УН, саопштио је стални представник Русије у Уједињеним нацијама Василиј Небензја.

Он је за "Телеграм" канал "Вести" изјавио да ће Лавров и Рубио разговарати о бројним билатералним и међународним питањима.

Свијет

Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи

"Још не могу да откривам детаље, јер их нема. Још није састављен дневни ред, али је састанак планиран", навео је Небензја.

