Састанак Лаврова и Рубија на маргинама Генералне скупштине УН

Извор:
СРНА
19.09.2025
13:30
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров састаће се са државним секретаром САД Марком Рубиом на маргинама 80. сједнице Генералне скупштине УН, саопштио је стални представник Русије у Уједињеним нацијама Василиј Небензја.
Он је за "Телеграм" канал "Вести" изјавио да ће Лавров и Рубио разговарати о бројним билатералним и међународним питањима.
Свијет
Ово занимање је најтраженије у Њемачкој и раде га многи наши људи
"Још не могу да откривам детаље, јер их нема. Још није састављен дневни ред, али је састанак планиран", навео је Небензја.
Свијет
53 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму