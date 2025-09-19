Oгласила се Сабаленка послије фотки са сестром, има поруку за све навијаче

19.09.2025
21:41
Коментари:0
Арина Сабаленка се квалификовала и спремна је за WТА финале 2025. у Ријаду, а сада је позвала све навијаче да дођу и уживају у Саудијској Арабији.
Наиме, Сабаленка је постала прва играчица која је обезбиједила мјесто на турниру захваљујући импресивним резултатима у првој половини сезоне. Ово ће јој бити пето узастопно учешће на престижном догађају, који она сматра кључним дијелом својих циљева за ову годину.
Такође, на УС Опену је одбранила титулу и освојила своју четврти Гренд слем трофеј. Уз то, прије завршног турнира бјелорускиња је показала да може добро и да се забави, па је са сестром Тонечком објавила фотографије на је изгледало да ће пасти пољубац.
Сабаленка је направила и додатни шоу када је имитирала "тигрицу", како је и зову, која је показивала канџе ка њеним грудима.
Aryna Sabalenka will be there, will you? 😎— wta (@WTA) September 19, 2025
Secure your tickets to the 2025 @WTAFinalsRiyadh now!
🎟️ here: https://t.co/127a2nkAs9 pic.twitter.com/3CdOiXQ3Wg
У међувремену, очекује је Ријад, на који је позвала све навијаче:
''Ћао, ја сам Арина Сабаленка и веома сам узбуђена што се у новембру враћам у Ријад на WТА финале. Волјела бих да видим све своје навијаче на King's South University. Молим вас, набавите своје карте сада'', поручила је Сабаленка.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
44
22
34
22
20
22
18
Тренутно на програму