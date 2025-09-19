Logo

Oгласила се Сабаленка послије фотки са сестром, има поруку за све навијаче

19.09.2025

21:41

Oгласила се Сабаленка послије фотки са сестром, има поруку за све навијаче
Фото: Instagram/unaitokli/screenshot

Арина Сабаленка се квалификовала и спремна је за WТА финале 2025. у Ријаду, а сада је позвала све навијаче да дођу и уживају у Саудијској Арабији.

Наиме, Сабаленка је постала прва играчица која је обезбиједила мјесто на турниру захваљујући импресивним резултатима у првој половини сезоне. Ово ће јој бити пето узастопно учешће на престижном догађају, који она сматра кључним дијелом својих циљева за ову годину.

Такође, на УС Опену је одбранила титулу и освојила своју четврти Гренд слем трофеј. Уз то, прије завршног турнира бјелорускиња је показала да може добро и да се забави, па је са сестром Тонечком објавила фотографије на је изгледало да ће пасти пољубац.

Сабаленка је направила и додатни шоу када је имитирала "тигрицу", како је и зову, која је показивала канџе ка њеним грудима.

У међувремену, очекује је Ријад, на који је позвала све навијаче:

''Ћао, ја сам Арина Сабаленка и веома сам узбуђена што се у новембру враћам у Ријад на WТА финале. Волјела бих да видим све своје навијаче на King's South University. Молим вас, набавите своје карте сада'', поручила је Сабаленка.

(Телеграф.рс)

