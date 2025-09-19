Сутра славимо заштитника домова: Вјерује се да можете истјерати зло и болест из куће

19.09.2025
У православном календару, 20. септембар посвећен је Светом мученику Созону, хришћанском свецу који је због своје вјере поднио стравична мучења, али остао непоколебљив у вјери у Христа. Овај дан међу вјерницима заузима посебно мјесто јер се, према народном вјеровању, сматра даном заштите дома од несреће и злих сила.
Свети Созонт потиче из области Ликаоније, гдје је од малих ногу чувао овце, али и посвећено живио по Божијем закону. У времену када је хришћанство било прогоњено, нарочито у околини града Помпеопоља, Созонт није оклијевао да јавно покаже своју вјеру.
Легенда каже да је, вођен снажним осјећајем праведности, ушао у храм посвећен паганским идолима, одломио руку златног идола и његове дијелове подијелио сиромасима. Када су власти почеле потрагу за починиоцем, Созонт је сам пријавио своје дјело, како нико други не би страдао због њега.
Услиједиле су сурове муке – бичевање, мучење гвозденим справама и, на крају, спаљивање. Ипак, према предању, он је до посљедњег даха остао чврст у вјери, због чега је црква Созонта прогласила мучеником.
У народу, овај светац је посебно поштован као заштитник дома, а обичаји који се везују за 20. септембар говоре о начину на који се вјерници могу духовно очистити и заштитити свој дом од несреће.
На данашњи дан ваља се помолити Светом Созону, јер се сматра да молитва упућена њему има снагу да уклони злу срећу из куће. Вјерује се да домови оних који се данас помоле овом свецу бивају заштићени од болести, конфликата и негативне енергије.
Такође, поједини вјерници не започињу веће послове нити путовања на овај дан, сматрајући да се треба посветити духовном миру и молитви.
У традицији православне цркве, на дан Светог Созонта често се изговара сљедећа молитва:
"Мученик Твој, Господе, Созонт, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац од Тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју, мучитеље побиједи, а разори и немоћну дрскост демона. Његовим молитвама спаси душе наше."
(Она.рс)
