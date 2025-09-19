Logo

Сутра славимо заштитника домова: Вјерује се да можете истјерати зло и болест из куће

19.09.2025

21:11

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

У православном календару, 20. септембар посвећен је Светом мученику Созону, хришћанском свецу који је због своје вјере поднио стравична мучења, али остао непоколебљив у вјери у Христа. Овај дан међу вјерницима заузима посебно мјесто јер се, према народном вјеровању, сматра даном заштите дома од несреће и злих сила.

Ко је био Свети Созонт?

Свети Созонт потиче из области Ликаоније, гдје је од малих ногу чувао овце, али и посвећено живио по Божијем закону. У времену када је хришћанство било прогоњено, нарочито у околини града Помпеопоља, Созонт није оклијевао да јавно покаже своју вјеру.

Легенда каже да је, вођен снажним осјећајем праведности, ушао у храм посвећен паганским идолима, одломио руку златног идола и његове дијелове подијелио сиромасима. Када су власти почеле потрагу за починиоцем, Созонт је сам пријавио своје дјело, како нико други не би страдао због њега.

Услиједиле су сурове муке – бичевање, мучење гвозденим справама и, на крају, спаљивање. Ипак, према предању, он је до посљедњег даха остао чврст у вјери, због чега је црква Созонта прогласила мучеником.

Јелена Пајић Баштинац

Република Српска

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

Народна вјеровања: Како се Свети Созонт поштује у традицији

У народу, овај светац је посебно поштован као заштитник дома, а обичаји који се везују за 20. септембар говоре о начину на који се вјерници могу духовно очистити и заштитити свој дом од несреће.

На данашњи дан ваља се помолити Светом Созону, јер се сматра да молитва упућена њему има снагу да уклони злу срећу из куће. Вјерује се да домови оних који се данас помоле овом свецу бивају заштићени од болести, конфликата и негативне енергије.

Такође, поједини вјерници не започињу веће послове нити путовања на овај дан, сматрајући да се треба посветити духовном миру и молитви.

policija hrvatska

Регион

Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

Молитва Светом Созону

У традицији православне цркве, на дан Светог Созонта често се изговара сљедећа молитва:

"Мученик Твој, Господе, Созонт, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац од Тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју, мучитеље побиједи, а разори и немоћну дрскост демона. Његовим молитвама спаси душе наше."

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

svetac

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

Република Српска

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

2 ч

1
Америка именовала новог амбасадора

Свијет

Америка именовала новог амбасадора

2 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Трагедија код Приједора, погинуо возач у несрећи

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

2 ч

0

Више из рубрике

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

Друштво

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

2 ч

0
Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени

Друштво

Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени

3 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Нова правила за улазак у ЕУ: Сви држављани трећих земаља подлијежу дигиталној регистрацији

4 ч

0
Метадонски центар смета и на новој локацији: Становници изашли на улицу

Друштво

Метадонски центар смета и на новој локацији: Становници изашли на улицу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner