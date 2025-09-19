Америка именовала новог амбасадора

Извор:
Амерички Сенат је гласањем потврдио бившег савјетника за националну безбједност у Бијелој кући Мајкла Волца за амбасадора САД при УН.
Волц је изабран уочи годишњег засједања Генералне скупштине УН сљедеће седмице.
У дому од 100 чланова, Волцову номинацију подржало је 47 сенатора, а 43 су била против. Неколико сенатора је пропустило гласање.
