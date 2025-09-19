Logo

Америка именовала новог амбасадора

19.09.2025

21:06

Америка именовала новог амбасадора

Амерички Сенат је гласањем потврдио бившег савјетника за националну безбједност у Бијелој кући Мајкла Волца за амбасадора САД при УН.

Волц је изабран уочи годишњег засједања Генералне скупштине УН сљедеће седмице.

Џон Гинкел

БиХ

Трампов човјек Џон Гинкел стигао у БиХ - ево ко је он

У дому од 100 чланова, Волцову номинацију подржало је 47 сенатора, а 43 су била против. Неколико сенатора је пропустило гласање.

